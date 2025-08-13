Itt hibázik mindenki: ezért látod rosszul a Perseidákat

Augusztus kétségtelenül a hullócsillagok hónapja. Nem véletlen ez az elnevezés, ugyanis ekkor érkezik az egyik legismertebb meteorraj, a Perseidák. Ugyan a csillaghullás maximumán már túl vagyunk, azonban, ha a napokban a tekintetünket az égre szegezzük, jó látási viszonyok között még egészen biztosan elkaphatunk párat. Ahhoz, hogy azonban egészen biztosan sikerrel járj, el kell oszlatnunk pár tévhitet. Mondjuk is, hogy mit ne csinálj.

A perseidák megfigyelésével kapcsolatban is vannak tévhitek

Forrás: Solymos Ákos fotó blog/Facebook

Amit a Perseidákról tudni lehet

Az augusztusi csillaghullás 2025-ös csúcsán már túlhaladtunk augusztus 12-én és 13-án. A Perseidák az a híres meteorraj, amelyet előszőr Krisztus után 36-ban figyeltek meg előszőr kínai csillagászok. Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik őket. A 12. századtól azonban csak szórványosan említik meg a fennmaradt írásos emlékek ezt az augusztusi égi jelenséget. Újbóli felfedezésük Adolphe Quetelet-nek köszönhető. 1835-ben írta fel azt, hogy az év 8. hónapjában a felbukkanó fényes meteorok a Perseus csillagkép irányából érkeznek, ezért is kapták a Perseidák elnevezést.

Így láthatod legjobban a Perseidákat

Bár egyszerűnek és egyértelműnek tűnhet, sokan mégis hibát vétenek az augusztusi meteorraj megfigyelésének módjában. Ezzel kapcsolatban osztott meg hasznos tanácsokat közösségi oldalán a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum. Ha egészen biztosan szeretnél látni a Perseidák közül párat, akkor ezekre nagyon figyelj.

Távcsővel szinte lehetetlen megfigyelni a meteorokat, mert a meteor általában 1-2-3 másodperces fényjelenség. Ilyen rövid idő alatt a távcsövet képtelenség ráállítani a meteorra. A távcsőben látható égterület rendkívül kicsi, óriási szerencse kell hozzá, hogy egy meteor áthaladjon a látómezőn. A meteorok feltűnésének helyét és idejét nem lehet előre megjósolni. Bárhol, bármikor feltűnhetnek az egész égbolton. A legalkalmasabb megfigyelési eszköz a saját szemünk, illetve a kitartó türelemre is szükség van. A statisztikák szerint a Perseida meteorok száma éjfél után szokott megnőni.

Így ragyogtak a Perseidák tavaly

Ahogy arról tavaly ilyenkor beszámoltunk, Solymos Ákos Tatabányától 1 órányit utazott, hogy megtalálja azt a megfelelő sötétségű helyet, ahonnan végül bámulatos fotókat sikerült készítenie a Perseidákról. Sőt, nem csak a hullócsillagokat, még sarki fényt is sikerült megörökítenie.