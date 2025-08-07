augusztus 7., csütörtök

Pénzprobléma a bankoknál

1 órája

Elveszett pénz? Az OTP és az Erste duplán terheli ügyfelei számláját – mi történik a pénzeddel?

Több ügyfél is arra panaszkodik, hogy pénzük kétszer tűnt el az OTP és az Erste bankszámlájáról. A bankok külső szolgáltatói hibát ismertek el, a pénz helyreállításán dolgoznak.

Kemma.hu

2025. augusztus 7-én technikai hiba miatt az OTP Banknál egyes ügyfelek pénzét duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások után. A bank közölte, hogy egy külső szolgáltató rendszere okozta a hibát, így több tranzakció kétszer jelent meg az érintettek számláján, a pénzt duplán vonták le. Az OTP elnézést kért az érintettektől, és azonnal megkezdte a duplikált pénzmozgások kiszűrését a pénz helyes visszaállítása érdekében – írja az Index.

A pénz kétszeri levonása technikai hibából ered, a bankok intézkednek. Forrás: otp.hu
A pénz kétszeri levonása technikai hibából ered, a bankok intézkednek.
Forrás: otp.hu

Pénzprobléma az OTP és az Erste banknál

Több piaci forrás szerint nem tömeges, de jelentős számú ügyfelet érint a probléma. Az OTP rendszerében bizonyos vásárlások után a pénz kétszer vonták le a számlákról. A pénz visszatérítésén az OTP jelenleg is dolgozik, az érintetteket külön nem kell intézkedniük, de a bank elnézést kért a kellemetlenségért.

Az Erste Bank hasonló hibát jelentett, amely során 2025. július elején végzett bankkártyás vásárlások után tévesen duplán terhelték az ügyfelek pénzét.

Az Erste közleménye alapján a duplán levont összegeket központilag jóváírták, így a pénz már visszakerült az ügyfelekhez, további teendő nincs. Mindkét bank hangsúlyozta, hogy nem történt visszaélés, és a probléma kizárólag technikai eredetű volt.

 

 

