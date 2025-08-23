augusztus 23., szombat

Mindennapi kenyerünk: itt a top 10-es lista, hol a veheted a legjobbat

A jó és minőségi péksüteménnyel a nap is jól indul. Körbenéztünk, melyek a vásárlók szerint legjobbnak ítélt pékségek Esztergom környékén.

A kenyér, a péksütemény szinte minden család asztalán ott van. Búzalisztből, kukoricalisztből vagy gluténmentes lisztből készülő, kovászos vagy élesztős – kinek-kinek ízlése szerint. A Google-értékelések alapján gyűjtöttük össze, melyek a vásárlók szerint a legjobb pékségek.

Pékségek top 10-es listája

A listát Esztergom térségére szűkítettük. Feltüntettük az értékelést, és azt is, hol kaphatóak gluténmentes termékek, gluténmentes kenyerek.

  1. György Pékség, Tokod: 5 csillag
  2. Lipóti Pékség, Nyergesújfalu: 5 csillag
  3. Drexler Pékség, Tát: 4,9 csillag
  4. Gombos Pék, Esztergom: 4,8 csillag
  5. Heim Pékség, Esztergom: 4,6 csillag, gluténmentes termékek is kaphatóak
  6. Sváb Pékség Esztergom, 4,6 csillag; gluténmentes termékek is kaphatóak
  7. Vincze Pékség, Csolnok: 4,5 csillag
  8. Hummel Pékség, Nyergesújfalu: 4,5
  9. Szász Pékség, Sárisáp: 4,3
  10.  Lipóti Pékség, Esztergom: 4,2 csillag

És hogy hol mutatták meg a térség pékei kenyereiket? Sárisápon, egy kenyérkiállításon kerültek az asztalra a finomabbnál finomabb péktermékek.  

Az egyik kiállító, Varga Niki is megmutatta, mit tud. Az asszony család mellett vágott bele a pék-cukrász szakmába, kovászos kenyereket készít és kovászt nevel.

És hogy egészséges-e a fehér kenyér? A fitness influenszer véleménye sokakat meglephet.

 

