1 órája
Friss játékok, közelgő nagy dobások, és a Peak fejlesztőinek üzenete
Az augusztus vége és szeptember eleje tele van izgalmas játékmegjelenésekkel. Összegyűjtöttük nektek a legfrissebb és hamarosan érkező címeket, és szó lesz a Peak fejlesztőinek bátor kiállásáról is.
Összegyűjtöttük nektek a legfrissebb, és hamarosan érkező videójátékokat, hogy becserkészhessétek amiket már izgatottan vártatok. Legyen szó új sorozatindítókról, régóta várt folytatásokról, vagy látványos felújításokról, az augusztus vége, és az ősz eleje igazán erős felhozatallal kecsegtet a gamerek számára. De kezdjük egy olcsó koppintással, amit az eredeti játék, a Peak fejlesztői porig aláztak.
A Peak vs Cliff botrány
A Peak egy kooperatív mászó játék, ahol egy titokzatos sziget csúcsára kell feljutni, miközben fizikai akadályokat, és az éhségszintet kell kezelni. A játék 2025. június 16-án jelent meg PC-re. A Peak legújabb, augusztus 11-én megjelent "Mesa" frissítése ingyenesen elérhetővé vált, új sivatagi biomot, új tárgyakat, kitüntetéseket, és dinamitot hozva a játékba. A frissítés érkezése egybeesett a Twitch Rivals eseménnyel, ahol a játék kiemelt szerepet kapott.
A Cliff egyértelműen a Peak nagy sikerének „ihletésére” született, ám az eredeti ötletek helyett inkább, gyenge másolatként próbálja meglovagolni a népszerűséget. A fejlesztők, az Aggro Crab, és a Landfall csapata, nyilvánosan is kifejezték nemtetszésüket egy Roblox platformon megjelent klónnal, a "Cliff"-el kapcsolatban, amely mikrotranzakciókat tartalmaz. A Cliff borítóképe AI-generált, a játékmenet pedig szinte egy az egyben lemásolja a Peak-et, mindezt a lehető legügyetlenebb, összecsapott formában. A fejlesztők azt nyilatkozták:
Inkább kalózkodjátok le a játékunkat, mint hogy ezt a mikrotranzakciókkal teli, gyenge klónt játsszátok.
A fejlesztők kiállása nagy visszhangot keltett a közösségi médiában: sok játékos elismerte őket az őszinteségükért és rajongóbarát hozzáállásukért, a „Cliff” pedig rövid idő alatt a negatív példák szimbólumává vált.
Frissen a polcokon
Az elmúlt hónapokban több izgalmas cím is megérkezett a boltokba és digitális áruházakba. Júniustól egészen augusztus 12-ig a játékosok rengeteg újdonság közül válogathattak, legyen szó akcióról, kalandról, vagy RPG élményről. Íme a legérdekesebb friss megjelenések.
- WUCHANG: Fallen Feathers Júl. 24. - Dark fantasy akció-szerepjáték, "soulslike" harcokkal és kínai folklórból merített hangulattal.
- Grounded 2 Júl. 29. - Túlélő-kaland folytatás, ahol újra miniatűr hősként kell boldogulni a kert veszélyei között.
- Mafia The Old Country Aug 7. - A klasszikus Mafia-sorozat előzménye, sztori-központú akció-kaland játék a ’20-as évek Olaszországában.
- Tiny Bookshop Aug. 7. - Bájos menedzsment-szimulátor, ahol egy kis könyvesboltot üzemeltethetsz, ügyelve a vásárlók igényeire.
- Is This Seat Taken? Aug. 7. - Vizuális novella stílusú interaktív történet, a véletlen találkozások és emberi kapcsolatok köré építve.
- Abyssus Aug. 12. - Merülős FPS-akció, amely a tenger mélyén játszódik, titokzatos romok és veszélyes lények között.
- Echoes of the End Aug. 12. - Történetközpontú akció-RPG, látványos világépítéssel és karakter közeli élménnyel.
- Sword of the Sea Aug. 19. - A Journey alkotóinak látványos kalandjátéka, ahol egy különleges deszkán szelve fedezhetjük fel a végtelen homokdűnéket.
A következő nagy dobások
A közeljövő tele van izgalmas megjelenésekkel, legyen szó nagy AAA címekről vagy kisebb indie játékokról. PC-n, konzolokon és Switch-en egyaránt találhatunk érdekességeket, amikre érdemes már most felkészülni.
Altheia: The Wrath of Aferi Aug. 21. - Egy varázslattal és rejtélyekkel teli akció-kaland, amely az ősi istenek haragja köré épül.
STORY OF SEASONS: Grand Bazaar Aug. 27. - A népszerű farm-szimulátor sorozat új része, ahol a gazdálkodás mellett saját bazárt is működtethetünk.
Kirby and the Forgotten Land Aug. 28. - A cuki rózsaszín hős 3D-s kalandja, amelyben romos városokat és elhagyott világokat fedezhetünk fel.
SHINOBI: Art of Vengeance Aug. 29. - Ninja-akciójáték, amely a klasszikus Shinobi örökségét viszi tovább látványos harcokkal.
Lost Soul Aside Aug. 29. - Gyors tempójú akció-RPG látványos harcokkal, amely a Final Fantasy és a Devil May Cry stílusát ötvözi.
Little Nightmares III Okt. 10. - A sötét hangulatú horror-kaland új része, kooperatív játékmóddal és új rémálomszerű helyszínekkel.
Slay the Spire 2 Valamikor 2025-ben várható - a kártyaépítős "roguelike" folytatása, új hősökkel, stratégiákkal és tornyokkal.
Demók, újdonságok, meglepetések
A Steam Next Fest, vagy ahogy sokan emlegetik, a „Steam Jövő Fesztivál”, minden évben egyfajta ünnep az új játékok szerelmeseinek. Októberben ismét visszatér, és ezúttal is több száz készülő indie és nagyobb cím kipróbálható demója várja a játékosokat. Ez az esemény remek lehetőség arra, hogy elsőként vessünk egy pillantást a jövő slágereire, kipróbáljunk izgalmas újdonságokat, és közvetlenül kapcsolatba lépjünk a fejlesztőkkel. Igazi kincsvadászat azoknak, akik szeretnének rábukkanni a következő nagy dobásra.