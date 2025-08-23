augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videójátékok

1 órája

Friss játékok, közelgő nagy dobások, és a Peak fejlesztőinek üzenete

Címkék#rpg#Steam#Peak#videójátékok#gamer

Az augusztus vége és szeptember eleje tele van izgalmas játékmegjelenésekkel. Összegyűjtöttük nektek a legfrissebb és hamarosan érkező címeket, és szó lesz a Peak fejlesztőinek bátor kiállásáról is.

Veszprémi Dániel

Összegyűjtöttük nektek a legfrissebb, és hamarosan érkező videójátékokat, hogy becserkészhessétek amiket már izgatottan vártatok. Legyen szó új sorozatindítókról, régóta várt folytatásokról, vagy látványos felújításokról, az augusztus vége, és az ősz eleje igazán erős felhozatallal kecsegtet a gamerek számára. De kezdjük egy olcsó koppintással, amit az eredeti játék, a Peak fejlesztői porig aláztak.

A Peak fejlesztői csapata nyilvánosan is kifejezte nemtetszésüket a "Cliff"-el kapcsolatban.
A Peak fejlesztői csapata nyilvánosan is kifejezte nemtetszését a "Cliff"-el kapcsolatban.

A Peak vs Cliff botrány

A Peak egy kooperatív mászó játék, ahol egy titokzatos sziget csúcsára kell feljutni, miközben fizikai akadályokat, és az éhségszintet kell kezelni. A játék 2025. június 16-án jelent meg PC-re. A Peak legújabb, augusztus 11-én megjelent "Mesa" frissítése ingyenesen elérhetővé vált, új sivatagi biomot, új tárgyakat, kitüntetéseket, és dinamitot hozva a játékba. A frissítés érkezése egybeesett a Twitch Rivals eseménnyel, ahol a játék kiemelt szerepet kapott.

A Cliff egyértelműen a Peak nagy sikerének „ihletésére” született, ám az eredeti ötletek helyett inkább, gyenge másolatként próbálja meglovagolni a népszerűséget. A fejlesztők, az Aggro Crab, és a Landfall csapata, nyilvánosan is kifejezték nemtetszésüket egy Roblox platformon megjelent klónnal, a "Cliff"-el kapcsolatban, amely mikrotranzakciókat tartalmaz. A Cliff borítóképe AI-generált, a játékmenet pedig szinte egy az egyben lemásolja a Peak-et, mindezt a lehető legügyetlenebb, összecsapott formában.  A fejlesztők azt nyilatkozták: 

Inkább kalózkodjátok le a játékunkat, mint hogy ezt a mikrotranzakciókkal teli, gyenge klónt játsszátok.

A fejlesztők kiállása nagy visszhangot keltett a közösségi médiában: sok játékos elismerte őket az őszinteségükért és rajongóbarát hozzáállásukért, a „Cliff” pedig rövid idő alatt a negatív példák szimbólumává vált.

Frissen a polcokon

Az elmúlt hónapokban több izgalmas cím is megérkezett a boltokba és digitális áruházakba. Júniustól egészen augusztus 12-ig a játékosok rengeteg újdonság közül válogathattak, legyen szó akcióról, kalandról, vagy RPG élményről. Íme a legérdekesebb friss megjelenések.

A Journey alkotóitól: Sword of the Sea - Augusztus 19.
Forrás: steam.com
  • WUCHANG: Fallen Feathers Júl. 24. - Dark fantasy akció-szerepjáték, "soulslike" harcokkal és kínai folklórból merített hangulattal.
  • Grounded 2 Júl. 29. - Túlélő-kaland folytatás, ahol újra miniatűr hősként kell boldogulni a kert veszélyei között.
  • Mafia The Old Country Aug 7. - A klasszikus Mafia-sorozat előzménye, sztori-központú akció-kaland játék a ’20-as évek Olaszországában.
  • Tiny Bookshop Aug. 7. - Bájos menedzsment-szimulátor, ahol egy kis könyvesboltot üzemeltethetsz, ügyelve a vásárlók igényeire.
  • Is This Seat Taken? Aug. 7. - Vizuális novella stílusú interaktív történet, a véletlen találkozások és emberi kapcsolatok köré építve.
  • Abyssus Aug. 12. - Merülős FPS-akció, amely a tenger mélyén játszódik, titokzatos romok és veszélyes lények között.
  • Echoes of the End Aug. 12. - Történetközpontú akció-RPG, látványos világépítéssel és karakter közeli élménnyel.
  • Sword of the Sea Aug. 19. - A Journey alkotóinak látványos kalandjátéka, ahol egy különleges deszkán szelve fedezhetjük fel a végtelen homokdűnéket.

A következő nagy dobások

A közeljövő tele van izgalmas megjelenésekkel, legyen szó nagy AAA címekről vagy kisebb indie játékokról. PC-n, konzolokon és Switch-en egyaránt találhatunk érdekességeket, amikre érdemes már most felkészülni.

Little Nightmares III - Október 10.
Forrás: steam.com

Altheia: The Wrath of Aferi Aug. 21. - Egy varázslattal és rejtélyekkel teli akció-kaland, amely az ősi istenek haragja köré épül.

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar Aug. 27. - A népszerű farm-szimulátor sorozat új része, ahol a gazdálkodás mellett saját bazárt is működtethetünk.

Kirby and the Forgotten Land Aug. 28. - A cuki rózsaszín hős 3D-s kalandja, amelyben romos városokat és elhagyott világokat fedezhetünk fel.

SHINOBI: Art of Vengeance Aug. 29. - Ninja-akciójáték, amely a klasszikus Shinobi örökségét viszi tovább látványos harcokkal.

Lost Soul Aside Aug. 29. - Gyors tempójú akció-RPG látványos harcokkal, amely a Final Fantasy és a Devil May Cry stílusát ötvözi.

Little Nightmares III Okt. 10. - A sötét hangulatú horror-kaland új része, kooperatív játékmóddal és új rémálomszerű helyszínekkel.

Slay the Spire 2 Valamikor 2025-ben várható - a kártyaépítős "roguelike" folytatása, új hősökkel, stratégiákkal és tornyokkal.

A stratégiai videójáték folytatása, a Sly the Spire 2 várhatóan 2025-ben jelenik meg.
A stratégiai videójáték folytatása, a Sly the Spire 2 várhatóan 2025-ben jelenik meg.
Forrás: steam.com

Demók, újdonságok, meglepetések

A Steam Next Fest, vagy ahogy sokan emlegetik, a „Steam Jövő Fesztivál”, minden évben egyfajta ünnep az új játékok szerelmeseinek. Októberben ismét visszatér, és ezúttal is több száz készülő indie és nagyobb cím kipróbálható demója várja a játékosokat. Ez az esemény remek lehetőség arra, hogy elsőként vessünk egy pillantást a jövő slágereire, kipróbáljunk izgalmas újdonságokat, és közvetlenül kapcsolatba lépjünk a fejlesztőkkel. Igazi kincsvadászat azoknak, akik szeretnének rábukkanni a következő nagy dobásra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu