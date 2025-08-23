Friss játékok, közelgő nagy dobások, és a Peak fejlesztőinek üzenete

Összegyűjtöttük nektek a legfrissebb, és hamarosan érkező videójátékokat, hogy becserkészhessétek amiket már izgatottan vártatok. Legyen szó új sorozatindítókról, régóta várt folytatásokról, vagy látványos felújításokról, az augusztus vége, és az ősz eleje igazán erős felhozatallal kecsegtet a gamerek számára. De kezdjük egy olcsó koppintással, amit az eredeti játék, a Peak fejlesztői porig aláztak.

A Peak fejlesztői csapata nyilvánosan is kifejezte nemtetszését a "Cliff"-el kapcsolatban.

A Peak vs Cliff botrány

A Peak egy kooperatív mászó játék, ahol egy titokzatos sziget csúcsára kell feljutni, miközben fizikai akadályokat, és az éhségszintet kell kezelni. A játék 2025. június 16-án jelent meg PC-re. A Peak legújabb, augusztus 11-én megjelent "Mesa" frissítése ingyenesen elérhetővé vált, új sivatagi biomot, új tárgyakat, kitüntetéseket, és dinamitot hozva a játékba. A frissítés érkezése egybeesett a Twitch Rivals eseménnyel, ahol a játék kiemelt szerepet kapott.

A Cliff egyértelműen a Peak nagy sikerének „ihletésére” született, ám az eredeti ötletek helyett inkább, gyenge másolatként próbálja meglovagolni a népszerűséget. A fejlesztők, az Aggro Crab, és a Landfall csapata, nyilvánosan is kifejezték nemtetszésüket egy Roblox platformon megjelent klónnal, a "Cliff"-el kapcsolatban, amely mikrotranzakciókat tartalmaz. A Cliff borítóképe AI-generált, a játékmenet pedig szinte egy az egyben lemásolja a Peak-et, mindezt a lehető legügyetlenebb, összecsapott formában. A fejlesztők azt nyilatkozták:

Inkább kalózkodjátok le a játékunkat, mint hogy ezt a mikrotranzakciókkal teli, gyenge klónt játsszátok.

A fejlesztők kiállása nagy visszhangot keltett a közösségi médiában: sok játékos elismerte őket az őszinteségükért és rajongóbarát hozzáállásukért, a „Cliff” pedig rövid idő alatt a negatív példák szimbólumává vált.

Frissen a polcokon

Az elmúlt hónapokban több izgalmas cím is megérkezett a boltokba és digitális áruházakba. Júniustól egészen augusztus 12-ig a játékosok rengeteg újdonság közül válogathattak, legyen szó akcióról, kalandról, vagy RPG élményről. Íme a legérdekesebb friss megjelenések.