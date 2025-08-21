1 órája
Parlagfűriadó Esztergomban: az allergiásoknak most kell figyelniük
A helyi lakosoknak komoly tünetekkel kell számolniuk. Az esztergomi levegőben a parlagfű pollen mennyisége elérte a kritikus szintet.
Esztergomban a parlagfű pollenkoncentrációja a mai napon elérte a magas szintet, ami az allergiás tüneteket jelentősen fokozhatja – íra a idojarasesradar.hu
Parlagfű koncentráció a városban
Az előző cikkünkben már megírtuk, hogy a parlagfű pollenszintje Komárom-Esztergom vármegyében augusztus közepétől rendkívül gyorsan nő. A megye területén az allergiások számára ez azt jelenti, hogy a szabadtéri programok és a szellőztetés komoly problémát okozhat.
A parlagfű pollenje súlyos tüneteket válthat ki:
- tüsszögés,
- orrfolyás,
- szemviszketés
- és súlyos esetben asztmás rohamok is előfordulhatnak.
Fontos, hogy az allergiások ilyenkor kerüljék a szabadban való hosszan tartó tartózkodást és inkább használjanak maszkot, ha kint kell lenniük. Az allergiások számára ajánlott a szabadban tartózkodás korlátozása reggel 5–10 óra között, a ruhák zárt térben történő szárítása és a gyakori takarítás.
Ha a tünetek erősödnek, ajánlott szakorvosi segítséget igénybe venni. Komárom–Esztergom vármegye lakói a Szent Borbála Kórház Tüdőgyógyászati Szakrendelőjében kaphatnak diagnózist, tanácsadást és kezelést.
