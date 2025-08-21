augusztus 21., csütörtök

Parlagfűriadó Esztergomban: az allergiásoknak most kell figyelniük

Címkék#parlagfű pollen#allergiás#pollenszint

A helyi lakosoknak komoly tünetekkel kell számolniuk. Az esztergomi levegőben a parlagfű pollen mennyisége elérte a kritikus szintet.

Balogh Rebeka

Esztergomban a parlagfű pollenkoncentrációja a mai napon elérte a magas szintet, ami az allergiás tüneteket jelentősen fokozhatja – íra a idojarasesradar.hu

Parlagfű Esztergomban – extrém pollenkoncentráció a levegőben Forrás: pexels.hu
Parlagfű Esztergomban – extrém pollenkoncentráció a levegőben
Forrás: pexels.hu

Parlagfű koncentráció a városban

Az előző cikkünkben már megírtuk, hogy a parlagfű pollenszintje Komárom-Esztergom vármegyében augusztus közepétől rendkívül gyorsan nő. A megye területén az allergiások számára ez azt jelenti, hogy a szabadtéri programok és a szellőztetés komoly problémát okozhat. 

A parlagfű pollenje súlyos tüneteket válthat ki: 

  • tüsszögés, 
  • orrfolyás, 
  • szemviszketés 
  • és súlyos esetben asztmás rohamok is előfordulhatnak. 

Fontos, hogy az allergiások ilyenkor kerüljék a szabadban való hosszan tartó tartózkodást és inkább használjanak maszkot, ha kint kell lenniük. Az allergiások számára ajánlott a szabadban tartózkodás korlátozása reggel 5–10 óra között, a ruhák zárt térben történő szárítása és a gyakori takarítás.

Ha a tünetek erősödnek, ajánlott szakorvosi segítséget igénybe venni. Komárom–Esztergom vármegye lakói a Szent Borbála Kórház Tüdőgyógyászati Szakrendelőjében kaphatnak diagnózist, tanácsadást és kezelést.

 

 

