Parlagfűriadó Esztergomban: az allergiásoknak most kell figyelniük

Esztergomban a parlagfű pollenkoncentrációja a mai napon elérte a magas szintet, ami az allergiás tüneteket jelentősen fokozhatja – íra a idojarasesradar.hu

Parlagfű Esztergomban – extrém pollenkoncentráció a levegőben

Parlagfű koncentráció a városban

Az előző cikkünkben már megírtuk, hogy a parlagfű pollenszintje Komárom-Esztergom vármegyében augusztus közepétől rendkívül gyorsan nő. A megye területén az allergiások számára ez azt jelenti, hogy a szabadtéri programok és a szellőztetés komoly problémát okozhat.

A parlagfű pollenje súlyos tüneteket válthat ki:

tüsszögés,

orrfolyás,

szemviszketés

és súlyos esetben asztmás rohamok is előfordulhatnak.

Fontos, hogy az allergiások ilyenkor kerüljék a szabadban való hosszan tartó tartózkodást és inkább használjanak maszkot, ha kint kell lenniük. Az allergiások számára ajánlott a szabadban tartózkodás korlátozása reggel 5–10 óra között, a ruhák zárt térben történő szárítása és a gyakori takarítás.

Ha a tünetek erősödnek, ajánlott szakorvosi segítséget igénybe venni. Komárom–Esztergom vármegye lakói a Szent Borbála Kórház Tüdőgyógyászati Szakrendelőjében kaphatnak diagnózist, tanácsadást és kezelést.