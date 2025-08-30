Te is tüsszögsz reggeltől estig? A parlagfű ellepte Komárom-Esztergomot

Komárom-Esztergom vármegye városaiban is a tetőfokára hágott a parlagfű pollenkoncentráció. A legtöbb településen már piros jelzés figyelmeztet az allergiás panaszokat okozó veszélyesen magas értékekre.

A parlagfű pollenkoncentrációja több Komárom-Esztergom vármegyei városban is elérte a nagyon magas szintet

Fotó: picture alliance / Forrás: Getty Images

Mindenhol parlagfű: vörös a térkép

Ahogy korábbi cikkünkben is jeleztük, már augusztus közepén látni lehetett, hogy a pollenszezon idén különösen erősen fog visszatérni. Mostanra beigazolódott a figyelmeztetés: a megye teljes területét sűrűn borítja be a parlagfű pollenje. Az Időjárás & Radar aktuális pollenjelentése szerint Tatabánya, Tata, Esztergom, Komárom, Dorog és Kisbér térségeiben is „nagyon magas” a koncentráció – ezt a piros szín is jelzi a naprakész előrejelzésekben.

Akik érzékenyek a parlagfűre, már néhány percnyi szabad levegőn töltött idő után is heves tünetekkel szembesülhetnek: tüsszögés, szemviszketés, orrdugulás, vagy akár asztmás roham is jelentkezhet.