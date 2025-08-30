augusztus 30., szombat

Te is tüsszögsz reggeltől estig? A parlagfű ellepte Komárom-Esztergomot

Komárom-Esztergom vármegye több településén is súlyosbodik az allergiás helyzet. A parlagfű pollenje már most nagyon magas koncentrációban van jelen a levegőben, ami komoly panaszokat okozhat az érintetteknek.

Komárom-Esztergom vármegye városaiban is a tetőfokára hágott a parlagfű pollenkoncentráció. A legtöbb településen már piros jelzés figyelmeztet az allergiás panaszokat okozó veszélyesen magas értékekre.

Action day against Ambrosia, parlagfű, allergia,
A parlagfű pollenkoncentrációja több Komárom-Esztergom vármegyei városban is elérte a nagyon magas szintet
Fotó: picture alliance / Forrás:  Getty Images

Mindenhol parlagfű: vörös a térkép

Ahogy korábbi cikkünkben is jeleztük, már augusztus közepén látni lehetett, hogy a pollenszezon idén különösen erősen fog visszatérni. Mostanra beigazolódott a figyelmeztetés: a megye teljes területét sűrűn borítja be a parlagfű pollenje. Az Időjárás & Radar aktuális pollenjelentése szerint Tatabánya, Tata, Esztergom, Komárom, Dorog és Kisbér térségeiben is „nagyon magas” a koncentráció – ezt a piros szín is jelzi a naprakész előrejelzésekben.

Akik érzékenyek a parlagfűre, már néhány percnyi szabad levegőn töltött idő után is heves tünetekkel szembesülhetnek: tüsszögés, szemviszketés, orrdugulás, vagy akár asztmás roham is jelentkezhet.

Miért ilyen súlyos most?

Az augusztus végi melegedés ideális környezetet teremtett a parlagfű számára. A meleg, száraz idő segíti a virágzást, és a szél tovább fokozza a pollenszóródást. A Nemzeti Népegészségügyi Központ figyelmeztetése szerint helyenként extrém értékek is kialakulhatnak, különösen zivatarok utáni erős széllökések idején, amikor a levegő hirtelen telítődik allergénekkel.

Mit tehetnek az allergiások?

  • Lehetőleg kerüljük a szabadban tartózkodást a reggeli órákban (5–10 óra között), amikor a pollenkoncentráció a legmagasabb.
  • A ruhák szabadban való szárítása helyett zárt térben szárítsunk.
  • Javasolt a gyakori hajmosás, orröblítés, és a lakás rendszeres takarítása.
  • A maszk viselése a pollenszezonban szintén enyhítheti a tüneteket.

Súlyosabb panaszok esetén szakorvosi segítség ajánlott. Komárom-Esztergom vármegye lakói a tatabányai Szent Borbála Kórház Tüdőgyógyászati Szakrendelésén kérhetnek kivizsgálást és tanácsadást.

