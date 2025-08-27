Itt a lakásfelújítások sztárja - erre az akcióra mindenki ugrani fog

Lakásfelújítás, festés vagy csak egy kisebb javítás van tervben? Ilyenkor minden segítség jól jön, ami gyorsabbá és könnyebbé teszi a munkát. A Lidl most olyan ajánlattal rukkol elő, amely pontosan ezt kínálja – nem csoda, ha sokan várják a csütörtöki akciót. A Parkside falcsiszoló most igazi sztárja lesz a barkácsmunkáknak.

A Lidl üzleteiben csütörtöktől nemcsak a bevásárlás lehet élmény, hanem a barkácsolás is – Parkside falcsiszoló és számos akciós szerszám érkezik akcióba.

Forrás: Magyar Nemzet

A Parkside falcsiszoló a hét sztárja lehet

A Lidl aktuális akciója a mennyezetcsiszoló gépre vonatkozik: csütörtöktől a barkácsrészlegen igazi kedvenc kerül a polcokra, amely nélkülözhetetlen társ a lakásfelújítási munkálatok során. A gép ideális választás, ha:

festés előtt szeretnénk sima, hibátlan falat,

régi festék- vagy glettmaradványokat kell eltávolítani,

gyors és hatékony munkát szeretnénk kézi erőfeszítés nélkül.

Az akciós falcsiszoló modern kialakításának, erőteljes teljesítményének és könnyű kezelhetőségének köszönhetően a profi és a kezdő barkácsolók körében is biztosan nagy siker lesz.

A Lidl akciójában szerdától elérhető falcsiszoló – nélkülözhetetlen segítség minden lakásfelújítónak

Forrás: lidl.hu

Mit érdemes tudni a falcsiszolóról?

Időtakarékos: Sokkal gyorsabban elvégezhető vele a csiszolás, mint kézi módszerekkel.

Egyszerű használat: Ergonomikus kialakításának köszönhetően könnyű kezelni.

Profi végeredmény: Egyenletes, sima felületet hagy maga után, így a festés szebb lesz.

Költséghatékony: Akciós áron beszerezve komoly megtakarítást jelenthet egy hosszabb távú felújítás során.

A Lidl legújabb ajánlata így egyszerre szól a lakásfelújítók lelkes kezdőinek és a tapasztalt barkácsolóknak. Ez a falcsiszoló valódi sztárja lesz a hétköznapi felújításoknak – de csak a készlet erejéig érhető el mindössze 29 999 Ft-ért kapható – ideális választás azoknak, akik pénztárcabarát, de profi hangvételű eszközt keresnek a lakásfelújításhoz.

További akciók csütörtöktől:

A falcsiszoló mellé további Parkside termékek is, amelyek szintén rendkívül népszerűek a barkácsolók körében, és a Lidl kínálatában is rendszeresen felbukkannak:

Kézi csiszológép – tökéletes szűk, nehezen hozzáférhető helyekhez; ára akcióban 7999 Ft.

Teleszkópos ágfűrész – jól kezelhető, akár 2,65 m-ig kihúzható nyéllel; 7999 Ft.

Szúrófűrész – beépített LED lámpával, állítható vágásszögekkel; 12999 Ft.

Elektromos gyalu – keményfém késsel, vágásmélység-beállítással; 14999 Ft .

Plusz ajánlatként megjelenik még több kiegészítő, mint csiszolópapírkészlet, festőkészlet, mérőeszközök, multiméter vagy lézeres távolságmérő – áruk 1 999-12999 Ft között mozog.