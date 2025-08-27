1 órája
Itt a lakásfelújítások sztárja - erre az akcióra mindenki ugrani fog
Megnéztük, milyen termékekre érdmes most lecsapni az egyik népszerű üzletláncnál, és arra jutottunk: a lakásfelújítás most könnyebb lehet, mint valaha: a Lidl csütörtöktől új akcióval várja a barkácsolókat. A Parkside falcsiszoló például olyan áron érkezik, amit valószínűleg senki sem fog kihagyni, aki belevágna az otthona felújításába.
Lakásfelújítás, festés vagy csak egy kisebb javítás van tervben? Ilyenkor minden segítség jól jön, ami gyorsabbá és könnyebbé teszi a munkát. A Lidl most olyan ajánlattal rukkol elő, amely pontosan ezt kínálja – nem csoda, ha sokan várják a csütörtöki akciót. A Parkside falcsiszoló most igazi sztárja lesz a barkácsmunkáknak.
A Parkside falcsiszoló a hét sztárja lehet
A Lidl aktuális akciója a mennyezetcsiszoló gépre vonatkozik: csütörtöktől a barkácsrészlegen igazi kedvenc kerül a polcokra, amely nélkülözhetetlen társ a lakásfelújítási munkálatok során. A gép ideális választás, ha:
- festés előtt szeretnénk sima, hibátlan falat,
- régi festék- vagy glettmaradványokat kell eltávolítani,
- gyors és hatékony munkát szeretnénk kézi erőfeszítés nélkül.
Az akciós falcsiszoló modern kialakításának, erőteljes teljesítményének és könnyű kezelhetőségének köszönhetően a profi és a kezdő barkácsolók körében is biztosan nagy siker lesz.
Mit érdemes tudni a falcsiszolóról?
- Időtakarékos: Sokkal gyorsabban elvégezhető vele a csiszolás, mint kézi módszerekkel.
- Egyszerű használat: Ergonomikus kialakításának köszönhetően könnyű kezelni.
- Profi végeredmény: Egyenletes, sima felületet hagy maga után, így a festés szebb lesz.
- Költséghatékony: Akciós áron beszerezve komoly megtakarítást jelenthet egy hosszabb távú felújítás során.
A Lidl legújabb ajánlata így egyszerre szól a lakásfelújítók lelkes kezdőinek és a tapasztalt barkácsolóknak. Ez a falcsiszoló valódi sztárja lesz a hétköznapi felújításoknak – de csak a készlet erejéig érhető el mindössze 29 999 Ft-ért kapható – ideális választás azoknak, akik pénztárcabarát, de profi hangvételű eszközt keresnek a lakásfelújításhoz.
További akciók csütörtöktől:
A falcsiszoló mellé további Parkside termékek is, amelyek szintén rendkívül népszerűek a barkácsolók körében, és a Lidl kínálatában is rendszeresen felbukkannak:
- Kézi csiszológép – tökéletes szűk, nehezen hozzáférhető helyekhez; ára akcióban 7999 Ft.
- Teleszkópos ágfűrész – jól kezelhető, akár 2,65 m-ig kihúzható nyéllel; 7999 Ft.
- Szúrófűrész – beépített LED lámpával, állítható vágásszögekkel; 12999 Ft.
- Elektromos gyalu – keményfém késsel, vágásmélység-beállítással; 14999 Ft .
Plusz ajánlatként megjelenik még több kiegészítő, mint csiszolópapírkészlet, festőkészlet, mérőeszközök, multiméter vagy lézeres távolságmérő – áruk 1 999-12999 Ft között mozog.
