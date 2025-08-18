augusztus 18., hétfő

Parkolási káosz

1 órája

Parkolás Tatabányán: Törvényellenes és felelőtlen döntések

Címkék#Gál Csaba#roncsautó#káosz#önkormányzat#rendelet

A tatabányai parkolás körüli káosz szinte minden nap hoz valami újat. Az önkormányzat már kész tényként közli a még el nem fogadott rendeleteket a parkolás ilyen-olyan szabályzásaival kapcsolatban, melyről még a közgyűlés sem döntött. Itt a legújabb válasz a parkolási káoszra, Gál Csaba nem kertelt.

Kemma.hu

A tatabányai önkormányzat nem képes csillapítani a kedélyeket a parkolási káosszal kapcsolatban. A káosz már nyár eleje óta tart amikor is össze-vissza igyekezték beszabályozni a parkolást a városban. Korábban a kemma.hu is megírta, egyebek között azt, hogy csupán jogszabályokra hivatkozva szállítják el az önkormányzat munkatársai az általuk "roncsautóknak" nevezett autókat a parkolókból. Ám hamar kiderült, hogy nem egy esetben idősebb, használt autókat is el kívántak szállítani, amelyeket tulajdonosai használnának, de figyelmeztető cédula fogadta őket, miszerint 10 napon belül elszállítják ha nem állnak ki a parkolóból az autóval. Portálunk arról is beszámolt, hogy az önkormányzat előbb kiutálta, majd kedvezményes bérlettel csábította vissza a céges autókat a városi parkolókba. Most Gál Csaba, tatabányai önkormányzati képviselő szólalt meg az üggyel kapcsolatban közösségi oldalán.

tatabányai parkolás
Újabb hírek a tatabányai parkolás körül.
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Törvényellenes rendeletek a parkolás körül

Gál Csaba, tatabányai önkormányzati képviselő közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a parkolási káosszal kapcsolatban. A képviselő szerint a szabályozás rengeteg bosszúságot és kellemetlenséget okozott a tatabányaiaknak. 

Elég volt a felelőtlen döntésekből!  Tatabánya városvezetése törvényellenesen fogadta el a parkolásról szóló rendeletet ❌ – ezt nem én mondom, hanem a kormányhivatal hivatalos törvényességi felszólítása.

fogalmazott a képviselő.

Gál Csaba kiemelte: -Követeljük, hogy vonják vissza a rendeletet! Követeljük, hogy kártalanítsák a tatabányaiakat a felelőtlen döntésükért! Továbbá az önkormányzati képviselő írásában jelezte, hogy a tatabányai emberek türelme sem végtelen, valamint elég, volt abból, hogy a városvezetés újra és újra kísérleti nyúlként tekint a lakosságra.

Kapkodás és bosszúságok helyett tisztességes, jogszerű döntéseket!

Tatabánya jobbat érdemel!

zárta bejegyzését Gál Csaba, tatabányai önkormányzati képviselő

 

