2 órája
Parkolási őrület: jobb, ha figyelsz a kocsidra mielőtt elszállítják, avagy lecsapnak a "roncsautókra" Tatabányán
A napokban tett közzé felhívást a tatabányai önkormányzat, miszerint mentesítik a parkolókat a roncsautóktól. A városban a parkolás már régóta probléma, ám ismét gyűrűznek a problémák az újabb intézkedések hatására.
A napokban látott napvilágot a tatabányai önkormányzat legújabb intézkedése, miszerint elszállítják a roncsautókat a parkolókból szerte a városban. A kemma.hu megkereste az önkormányzat illetékes osztályát, hogy mi alapján döntik el az autókat elszállítok, hogy az autó valóban használatban van-e. Ezidáig a város önkormányzatától választ nem kaptunk, ezzel tovább borzolhatják a kedélyeket a parkolás kapcsán. Olvasóink jelezték a problémáikat a témával kapcsolatban.
Tovább gyűrűzik a parkolási káosz
Olvasóink jelezték, hogy számos probléma adódott az intézkedéssel, alig 2 nappal a bejelentést követően. A szóban forgó gépkocsin érvényes műszaki vizsga van, ám használt állapota miatt kitűnik egy újabb mellől. Az önkormányzat egy felhívást hagyott a szélvédőn, miszerint ha nem szállítják el az autót azt az önkormányzat fogja megtenni.
Döbbenetes fordulat: ez akár téged is érinthet, ha Tatabányán parkolsz
Olvasónknak bizonyítani kellett Tatabánya önkormányzatnak a műszaki vizsga érvénességét, valamint a kötelező felelősségbiztosítás meglétét is. Ezért jobb figyelni, mielőtt lecsap az önkormányzat a személygépjárművekre. Amennyiben választ kapunk korábbi kérdésünkre az önkormányzattól frissítjük cikkünket.