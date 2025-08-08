Parkolási őrület: jobb, ha figyelsz a kocsidra mielőtt elszállítják, avagy lecsapnak a "roncsautókra" Tatabányán

A napokban látott napvilágot a tatabányai önkormányzat legújabb intézkedése, miszerint elszállítják a roncsautókat a parkolókból szerte a városban. A kemma.hu megkereste az önkormányzat illetékes osztályát, hogy mi alapján döntik el az autókat elszállítok, hogy az autó valóban használatban van-e. Ezidáig a város önkormányzatától választ nem kaptunk, ezzel tovább borzolhatják a kedélyeket a parkolás kapcsán. Olvasóink jelezték a problémáikat a témával kapcsolatban.

Az önkormányzat elszállíthatja az általuk "roncsautónak" tartott gépjárműveket.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Tovább gyűrűzik a parkolási káosz

Olvasóink jelezték, hogy számos probléma adódott az intézkedéssel, alig 2 nappal a bejelentést követően. A szóban forgó gépkocsin érvényes műszaki vizsga van, ám használt állapota miatt kitűnik egy újabb mellől. Az önkormányzat egy felhívást hagyott a szélvédőn, miszerint ha nem szállítják el az autót azt az önkormányzat fogja megtenni.