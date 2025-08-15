2 órája
Tatabánya és a céges autók "romantikája", avagy ellentmondások a parkolási rendeletekben
A tatabányai önkormányzat a parkolási káoszra reagálva újabb és újabb rendelet módosításokkal rukkol elő. A parkolás körüli káosz most egy ellentmondással van fűszerezve: íme a céges autók és a tatabányai önkormányzat romantikája.
A tatabányai önkormányzat a napokban újabb és újabb különböző parkolási rendelet módosításokkal rukkolt elő. Mindezekről az augusztus 28-i közgyűlésen fognak szavazni a képviselők, mégis majdnem hogy kész tényként vannak már kezelve ezek a különféle előterjesztések. Ám van egy újabb különleges momentum a parkolási káoszban. Az eddig kiutált céges autók most parkolási bérlettel visszatérhetnek.
Kedvezményes parkolás a céges autókra, amiket már egyszer kiutált az önkormányzat
Ellentmondás a a parkolási, lassan szappanoperához hasonlítható parkolási ügyben. A tatabányai önkormányzat egyik legújabb parkolási rendeletében most mégis a céges autóknak kedvezne. Augusztus 7-én tette közzé az önkormányzat közösségi oldalán, miszerint felszabadult jelentős parkolóhely a céges autók után. "Ez is hozzájárult ahhoz, hogy több hely maradjon a lakóknak" -fogalmaznak a bejegyzésben.
Augusztus 14-én újabb parkolási rendelet módosításról írnak közösségi oldalukon, miszerint újabb bérlettípust kívánnak bevezetni a céges autókra, amiket napra pontosan egy hete utáltak ki a város parkolóiból. Egy hétig tartott az önkormányzat előző elhatározása, miszerint a céges autók kiűzésével helyet szabadít fel a lakosságnak.
A napokban nem ez volt az egyetlen felháborító dolog a városban. A kemma.hu is megírta az életveszélyes fát, amitől rettegnek a lakók a Szőlőhegy utcában, vagy épp a komáromi úton lévő társas ház melletti elhanyagolt fákat, amik a parkoló autókra és a házak ablakaira hullanak, életveszélyt előidézve.
Döbbenetes fordulat: ez akár téged is érinthet, ha Tatabányán parkolsz
Parkolási őrület: jobb, ha figyelsz a kocsidra mielőtt elszállítják, avagy lecsapnak a "roncsautókra" Tatabányán
Tetőponton az indulatok: lázadnak a tatabányaiak a roncsautók elszállítása ellenEltűnnek az autók a parkolóbővítés miatt.