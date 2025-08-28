Marad Tatabányán a törvényellenes fizető parkolás: döntött a közgyűlés

Tatabányán nagy port kavart a fizető parkolás bevezetése. Dr. Kancz Csaba főispán kérésére a közgyűlés a már bevezetett rendeletet újratárgyalta, ugyanis törvényességi problémák merültek fel a fizető parkolás bevezetésével. A városháza dísztermében vita alakult ki a szóban forgó kérdésről.

Tatabányán feszültséget okoz a parkolás témaköre

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Parkolás Tatabányán: újratárgyalták a rendeletet

Korábban portálunk is beszámolt arról, hogy jogellenesen vezette be a városban a fizető parkolást. Erre Dr. Kancz Csaba is felhívta a figyelmet, és kérte a rendelet újratárgyalását, amire most került sor. A fizető parkolás szóló rendelet megosztja a közgyűlés tagjait. Borsos Márton alpolgármester azt mondta, a Tatabányára érkező vendégeknek úgynevezett puffer parkolók lesznek létrehozva. A közgyűlésen elhangzott az is, hogy eddig összesen 18.250 regisztráció történt, ebből 15. 170 ingyenes.

Nincs még egy ilyen megyei jogú város, ahol 15.200 ember ingyen parkol.

- mondta Boda Bánk, aki hozzátette azt is, hogy pozitív visszajelzéseket kap a parkolási rendelettel kapcsolatban, hiszen a parkolók üresek, a rendelet célja pedig ez volt. A képviselő kiemelte azt is, hogy ez a rendelet csak a céges autót használóknak nem jó, mindenki másnak igen.

Pataki Zoltánné képviselő is hozzászólt a megosztó témához:

Boda Bánk nem felejtheti el, hogy egy rendelet nem csak akkor jó, ha beváltja a hozzáfűzött reményt, hanem jogszerű is.

Gál Csaba Fidesz-frakcióvezető így fogalmazott:

Akárhogy próbáljuk módosítgatni a rendeletet, ez már nem lesz törvényes. Nem tudom, mi alapján szedte be az önkormányzat a regisztrációs díjakat.

A fideszes képviselő arra is kitért, hogy tavasszal többször felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet így nem törvényes, de a figyelemfelhívás nem ért célba. A frakcióvezető rendelet-tervezetét, miszerint a fizetős parkolást töröljék el, elutasították. Bereznai Csaba, fideszes képviselő több alkalommal is felhozta, hogy az új térképen magánterületek fizetős területként vannak feltüntetve, ezzel kapcsolatban annyit kért, hogy a térkép és a rendelet szövege legyen összehangolva, mert így megtévesztő.