Parkolás

41 perce

Döbbenetes fordulat: ez akár téged is érinthet, ha Tatabányán parkolsz

Tatabánya, roncsautó, káosz

Érdekes intézkedéssel rukkolt elő a tatabányai önkormányzat. A parkolási botrányt igyekeznek enyhíteni, amely már a nyár elejétől nagy felháborodást váltott ki a helyieknél.

Kemma.hu

A tatabányai önkormányzat érdekes megoldást talált a parkolóhely hiány enyhítésére a városban. A nyár eleje óta feszélyezi a helyieket a parkolási káosz, melyet a tatabányai önkormányzat idézett elő. A kemma.hu már a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri a fejleményeket a város különböző parkolási szabályzatainak és azok módosítgatásainak. Íme a legújabb meghökkentő dolog.

tatabányai parkolás
Újabb fejlemények a parkolás terén, így növeli a parkolóhelyek számát a tatabányai önkormányzat.
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

A tatabányai parkolás legújabb érdekessége

A tatabányai önkormányzat most az elszállítás mellett döntött. Azokat a gépjárműveket, amelyeket a tulajdonosok nem használják, azaz roncsautók az önkormányzat legújabb döntése szerint elszállítják, ám az önkormányzat posztjaiból az nem derült ki, hogy mi alapján mérik fel az autók állapotát és kihasználtságát. A kérdésben megkerestük a tatabányai önkormányzatot.

 

 

