Döbbenetes fordulat: ez akár téged is érinthet, ha Tatabányán parkolsz

A tatabányai önkormányzat érdekes megoldást talált a parkolóhely hiány enyhítésére a városban. A nyár eleje óta feszélyezi a helyieket a parkolási káosz, melyet a tatabányai önkormányzat idézett elő. A kemma.hu már a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri a fejleményeket a város különböző parkolási szabályzatainak és azok módosítgatásainak. Íme a legújabb meghökkentő dolog.

Újabb fejlemények a parkolás terén, így növeli a parkolóhelyek számát a tatabányai önkormányzat.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A tatabányai parkolás legújabb érdekessége

A tatabányai önkormányzat most az elszállítás mellett döntött. Azokat a gépjárműveket, amelyeket a tulajdonosok nem használják, azaz roncsautók az önkormányzat legújabb döntése szerint elszállítják, ám az önkormányzat posztjaiból az nem derült ki, hogy mi alapján mérik fel az autók állapotát és kihasználtságát. A kérdésben megkerestük a tatabányai önkormányzatot.