2 órája
Döbbenetes fordulat: ez akár téged is érinthet, ha Tatabányán parkolsz
Érdekes intézkedéssel rukkolt elő a tatabányai önkormányzat. Feltehetően a parkolási botrányt igyekeznek enyhíteni, amely már a nyár elejétől nagy felháborodást váltott ki a helyieknél.
A tatabányai önkormányzat érdekes megoldást talált a parkolóhely hiány enyhítésére a városban. A nyár eleje óta feszélyezi a helyieket a parkolási káosz, melyet a tatabányai önkormányzat idézett elő. A kemma.hu már a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri a fejleményeket a város különböző parkolási szabályzatainak és azok módosítgatásainak. Íme a legújabb meghökkentő dolog.
A tatabányai parkolás legújabb érdekessége
A tatabányai önkormányzat most az elszállítás mellett döntött. Azokat a gépjárműveket, amelyeket a tulajdonosok nem használják, azaz roncsautók az önkormányzat legújabb döntése szerint elszállítják, ám az önkormányzat posztjaiból az nem derült ki, hogy mi alapján mérik fel az autók állapotát és kihasználtságát. A kérdésben megkerestük a tatabányai önkormányzatot.
