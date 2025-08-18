augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

21°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Elhunyt Parcsami Gábor, a 24 Óra volt munkatársa

Címkék#Parcsami#Pesti Hírlap#tragédia#elhunyt#24 Óra#gyász

Gyászol az ország. Elhunyt Parcsami Gábor író, költő, újságíró, az MTI és a 24 Óra egykori munkatársa. Augusztus 14-én, még a 60. születésnapja előtt, váratlanul ragadta el a halál.

Kemma.hu

Elhunyt Parcsami Gábor költő, drámaíró, a 24 Óra korábbi munkatársa, aki több mint egy évtizedig az MTI munkatársa is volt – számolt be róla a hirado.hu.

Parcsami Gábor
Parcsami Gábor még csak 60 éves lett volna
Forrás: hirado.hu

Parcsami Gábor munkássága

Az 1965. szeptember 10-én, Győrött született Parcsami Gábor, akit sokan újságíróként ismertek meg, könyvtárosi végzettséggel rendelkezett, többek között az Unio című lap, a Kráter Műhely Egyesület, az Esti Hírlap, a Pesti Hírlap, az Új Magyarország, a Magyar Nemzet és a 24 Óra munkatársa is volt.

Sajtófőnökként dolgozott a Budafoki Önkormányzatnál, helyi lap főszerkesztője volt az Otthonunk Kőbánya című helyi újságnál. Az MTI-ben felelős szerkesztő volt, és kapcsolattartó a Külföldi magyar sajtószolgálatnál. A távirati iroda munkatársa volt 2013-tól 2024-ig.

Irodalmi munkássága kiterjedt volt, publikált verseket, monodrámát, szellemes „lovagregényt” – műveit közölte más orgánumok mellett a Hitel, a Kapu, az Élet és Irodalom, a Polisz és a Magyar Napló is.

Fontosabb művei:

Gyermekcsontok (Unio szerkesztőség) 1991,

Zanzánia (Folyam Alapítvány) 1992,

Vigyél haza (Omnis Fabula) 1993

Orgyánia (Rím Könyvkiadó) 2001

Fehérlábú cigányok (Tordas Kiadó) 2017

Garzonmagány (Cédrus művészeti Alapítvány) 2025

A Fehérlábú cigányok című monodrámában a Parcsami – saját családjuk története alapján – a Felvidékről kitelepített magyar családok kálváriáját dolgozta fel. Utolsó kötete, a Garzonmagány mély líraiságával a 20. század magyar klasszikusait idézte.

Parcsami Gábor 1988 óta volt nős – felesége, fiúgyermeke és 7 hónapos unokája gyászolja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu