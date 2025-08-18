Elhunyt Parcsami Gábor, a 24 Óra volt munkatársa

Elhunyt Parcsami Gábor költő, drámaíró, a 24 Óra korábbi munkatársa, aki több mint egy évtizedig az MTI munkatársa is volt – számolt be róla a hirado.hu.

Parcsami Gábor még csak 60 éves lett volna

Forrás: hirado.hu

Parcsami Gábor munkássága

Az 1965. szeptember 10-én, Győrött született Parcsami Gábor, akit sokan újságíróként ismertek meg, könyvtárosi végzettséggel rendelkezett, többek között az Unio című lap, a Kráter Műhely Egyesület, az Esti Hírlap, a Pesti Hírlap, az Új Magyarország, a Magyar Nemzet és a 24 Óra munkatársa is volt.

Sajtófőnökként dolgozott a Budafoki Önkormányzatnál, helyi lap főszerkesztője volt az Otthonunk Kőbánya című helyi újságnál. Az MTI-ben felelős szerkesztő volt, és kapcsolattartó a Külföldi magyar sajtószolgálatnál. A távirati iroda munkatársa volt 2013-tól 2024-ig.

Irodalmi munkássága kiterjedt volt, publikált verseket, monodrámát, szellemes „lovagregényt” – műveit közölte más orgánumok mellett a Hitel, a Kapu, az Élet és Irodalom, a Polisz és a Magyar Napló is.

Fontosabb művei: Gyermekcsontok (Unio szerkesztőség) 1991, Zanzánia (Folyam Alapítvány) 1992, Vigyél haza (Omnis Fabula) 1993 Orgyánia (Rím Könyvkiadó) 2001 Fehérlábú cigányok (Tordas Kiadó) 2017 Garzonmagány (Cédrus művészeti Alapítvány) 2025

A Fehérlábú cigányok című monodrámában a Parcsami – saját családjuk története alapján – a Felvidékről kitelepített magyar családok kálváriáját dolgozta fel. Utolsó kötete, a Garzonmagány mély líraiságával a 20. század magyar klasszikusait idézte.

Parcsami Gábor 1988 óta volt nős – felesége, fiúgyermeke és 7 hónapos unokája gyászolja.