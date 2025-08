„Kitiltva a saját otthonomból” – 65 napja tart a parajdi asszony kálváriája

A parajdi sóbánya helyzete kilátástalan. Egy Parajdon élő nővel beszélgettünk arról, milyen most a lakosok helyzete, mi folyik Erdélyben és mindez hogy kezdődött.

Parajdi sóbánya katasztrófája: magyar városok támogatják az erdélyi árvízkárosultakat

Parajd jelenlegi helyzete: "Senki nem beszél semmiről."

A parajdi katasztrófa valódi arcát csak az ismeri, aki a kezdetektől átélte. Egy helyi asszony, aki 65 napja nem aludt a saját otthonában, most elmesélte a dráma kezdetét: „Évek óta szivárgott be az édesvíz a bányába, de senki nem törődött vele. Aztán jött a májusi esőzés, ami mindent megváltoztatott. A bánya teljesen megtelt, a víz pedig olyan erővel tört utat magának, mint egy katasztrófafilmben. A saját szemünkkel láttuk a hihetetlent.” Vele együtt 24 másik családot is evakuáltak, azóta várják, hogy mi lesz az otthonuk sorsa.

Ha jól emlékszem csütörtöki napon történt mindez, futkosott mindenki jobbra-balra, aztán vasárnap volt, mire ráébredtek arra, hogy veszély van. Kijelöltek egy bizonyos területet, ahonnan evakuáltak 25 családot, durva, közel sem empatikus szavakkal. Gátat csináltak, 3-4 homokzsákot egymásra rakva, mintha az megvédene az esetleges katasztrófától.

Ezek után pedig megtörtént a katasztrófa, melynek híre tavasszal bejárta a világot: a parajdi sóbányát elöntötte a víz. A lakosok tehetetlenek voltak és mindenki csak találgatni tudott, hogy mi lesz a végkifejlet.

Mindenki idejött a hír hallatán: képviselők, prefektusok, miniszterek, volt aki még zsákolni is segített. Egy lépést nem lehetett megtenni anélkül, hogy ne támadjon le egy újságíró, akik valós és valótlan híreket is terjesztettek az esetről. Több szempontból is megközelítették a témát, csak éppen érdemi előrelépés azóta sem történt.

Az a legborzasztóbb, hogy nincs magyarázat arra, hogy miért nem mehetünk haza? Az egy dolog, hogy első napokban senki sem tudta, hogy mi fog történni. Azóta sem kaptunk semmilyen érdemi magyarázatot a jövőnket illetően, még azt sem, hogy mikor mehetünk haza.

Számolt be egy reményvesztett parajdi nő, aki szerint az egész, kialakult katasztrófahelyzet oka csupán:

politika,

pénzmosás,

sárdobálás a politikusok között.

Nyilván mindenkit érint a kialakult helyzet, nem csak a települést, hanem az egész környéket, mert sajnos mindenki a turizmusban látta az egyetlen megélhetési lehetőséget. Igazából az evakuáltak, és Maros megyei települések a legérintettebbek, akik a 2 forró hónapban ivóvíz nélkül maradtak. De sajnos egyikről sem beszél senki.

