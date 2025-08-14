augusztus 14., csütörtök

Paradicsom befőzése egyszerűen – így télen is nyár íze lesz

Számtalan módon lehet eltenni télire a gyümölcsöket, zöldségeket. Mi most azt mutatjuk meg, hogyan lesz tökéletes a paradicsom befőzve.

Kemma.hu

A paradicsom tartósítása a kezdők számára is könnyen elsajátítható ezekkel a tippekkel, illetve a tapasztaltabb háziasszonyoknak is érdemes időt szánni tudásuk felfrissítésére ezzel a cikkel. Főleg akkor igaz ez, ha oly bőséges a termés, hogy azt elfogyasztani nem lehet. Rakjuk el együtt, íme, a paradicsom befőzés egyszerűen!

Paradicsom
A paradicsom öntözését jól át kell gondolni ahhoz, hogy szép termést hozzon
Fotó: Kántor Péter / Forrás: 24 Óra

Paradicsom befőzése egyszerűen

A paradicsom tartósítási módszerei közül egyértelműen a paradicsompüré és a paradicsomlé a legelterjedtebb, ezzel együtt a legnépszerűbb is. Az elrakáshoz érett, egészséges, zamatos darabokat érdemes választani. 

Első lépésként mossuk meg, daraboljuk fel, passzírozzuk le. Főzzük sűrű állagúvá, só és/vagy cukor ízlés szerinti hozzáadásával. Amint kész, befőttesüvegbe töltjük, gondosan figyelve arra, hogy ne maradjon levegőbuborék az üvegekben. Az üvegeket légmentesen lezárjuk, ezt követően 80-90°C-on hőkezeljük 30-40 percig. Erre azért van szükség, mert ezáltal elpusztulnak a mikroorganizmusok, így a termék tartósabb lesz.

Paradicsomszószhoz,  paradicsom befőzéshez a húsosabb, kevesebb maggal rendelkező példányok a megfelelőek. Alkalmas lehet a klasszikus befőzőparadicsom is. Ivólé készítéséhez a nagybogyós húsparadicsomokat ajánlják. 

Ha aszalt paradicsomot szeretnénk készíteni, sütőben 80-90 fokon kell kiszárítani, mindezt 10-12 óráig. Miután ez megtörtént, hűvös, sötét helyen kell tárolni. A paradicsom eltevéséről további részleteket ide kattintva, a Nébih cikkében olvashatnak.

 

