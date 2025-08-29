augusztus 29., péntek

Pályázati felhívás

1 órája

Ezzel a pályázattal sokak álma válhat valóra Komáromban

Címkék#Komárom#támogatás#szakember#fiatal#pályázati felhívás

Komárom a fiatalok megtartását és a város szakmai utánpótlásának erősítését tűzte ki célul. A pályázat ennek érdekében kínál lehetőséget azoknak, akik nemcsak munkájukban, hanem lakóhelyük megválasztásában is Komárom mellett döntenének. A kezdeményezés a helyi közösséget gazdagítja, miközben biztos alapot teremt a pályázók jövőjének építéséhez.

Bajcsy Tünde

Komárom Város Önkormányzata új lehetőséget kínál azoknak a fiataloknak, akik szívesen építenék jövőjüket a városban. Az Esély Otthon pályázat célja, hogy ösztönözze a 18–35 év közötti, értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek helyben maradását, illetve Komáromba költözését. A támogatás olyan pályázóknak szól, akik munkájukkal hozzájárulnak a településen jelentkező szakemberhiány enyhítéséhez.

Az Esély Otthon program keretében két évre biztosított bérlakások várják a pályázókat Komáromban. A pályázat ösztönzi a fiatal szakemberek helyben maradását
Forrás: pexels.com

Esély Otthon pályázat

Az önkormányzat a nyertes pályázók számára két éven át biztosít lakhatási lehetőséget városi bérlakásokban. A program keretében négy ingatlan válik elérhetővé, amelyek különböző méretben és felszereltséggel állnak rendelkezésre:

  • Hősök tere 1. fsz. 5. – 50 m² alapterületű, 2 szobás, összkomfortos lakás
  • Laktanya köz 10. 3. – 34 m² alapterületű, 1 szobás, összkomfortos lakás
  • Igmándi út 8/A. fsz. 1. – 57 m² alapterületű, 2 szobás, komfortos lakás
  • Városmajor u. 32/B. A. ép. 2. – 64 m² alapterületű, 2 szobás, összkomfortos lakás

A program nemcsak a fiatal pályakezdők és szakemberek számára jelent segítséget, hanem a város számára is, hiszen a letelepedők hosszú távon hozzájárulhatnak Komárom fejlődéséhez, gazdasági és társadalmi életéhez. Az önkormányzat célja, hogy a fiatalok ne kényszerüljenek elhagyni a települést a megélhetési nehézségek miatt, hanem itt találják meg számításaikat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2025. szeptember 12. A részletes feltételek és a szükséges dokumentumok listája Komárom hivatalos honlapján érhető el: www.komarom.hu/hirdetmenyek.php.

A város vezetése bízik benne, hogy az Esély Otthon program révén egyre több fiatal dönt Komárom mellett, és hosszú távon itt képzeli el szakmai és magánéleti jövőjét.

 

