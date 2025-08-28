augusztus 28., csütörtök

Természetes víz szépsége

1 órája

Fotókon az ország egyik legtisztább esztergomi tava - a budapestiek nevezték el

Címkék#bányató#strand#Palatinus-tó

A csodaszép esztergomi tó a fővárosiakat annyira ámulatba ejtette, hogy el is nevezték. Az egyik legtisztább vizű tó, a Palatinus-tó nyaranta megtelik strandolókkal - elmeséljük érdekes történetét.

Feleki Marietta

Esztergom és Dorog határán található az ország egyik legtisztább vizű tava. A Palatinus-tóra a strandolók százai menekülnek a hőségben. A Palatinus-tó tiszta vizének köszönhető, hogy egyike lehet vármegyénk három természetes vizű, hatóságok által engedélyezett strandjának. A másik kettő a tatai Grófi-tó és a Koppánymonostori Szabadstrand. A tó eredete és története meglepőbb, mint gondolnánk, de tisztaságát is a múltjának köszönheti.

Fotókon az ország egyik legtisztább esztergomi tava, az esztergomi Palatinus-tó
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Palatinus-tó a bányászatnak köszönheti tisztaságát

Az ország egyik legtisztább vízű tavaként ismerik Esztergomban és környékén, sőt: Budapesten is a Palatinus-tó vizét. Nevét is a budapestieknek köszönheti - ám a története nem itt kezdődik.

A Dorogi-medence bányáinak tömedékeléséhez homokra volt szükség. Az 1950-es években felfedezték, hogy a Sátorkőpuszta körüli területen - a mai tó területén - kiváló homok áll rendelkezésre. Ezt a homokot a talajvíz közül úgy nevezett mamut szivattyúzási technológiával kezdték kitermelni. Az egyre mélyebb meder egyre jobban megtelt talajvízzel így alakult ki az évtizedek alatt a bányató.

A víz tisztaságát is ennek a technológiának és a homokos talajnak köszönheti a Palatinus-tó. Ugyanis a vízmederbe sűrített levegőt fújtak, és a fellazított, felkavart homokot kiszivattyúzták, írja a wikipedia erről szószócikke. Ez tisztán tartotta a tó fenekét, megakadályozta az elalgásodást. 

Se folyó, se patak nem táplálja- akkor honnan van a víz?

A medret csak a talajvíz táplálja, patak vagy egyéb folyóvíz nem. A tisztaságát úgy tartja, ahogy meder alján levő finom szemcsés homok megszűri a talajvizet. A medret egy csatornán keresztül a Kenyérmezői-patak vezeti le. 

GALÉRIA: Fotókon az ország egyik legtisztább esztergomi tava (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

