Fotókon az ország egyik legtisztább esztergomi tava - a budapestiek nevezték el

Esztergom és Dorog határán található az ország egyik legtisztább vizű tava. A Palatinus-tóra a strandolók százai menekülnek a hőségben. A Palatinus-tó tiszta vizének köszönhető, hogy egyike lehet vármegyénk három természetes vizű, hatóságok által engedélyezett strandjának. A másik kettő a tatai Grófi-tó és a Koppánymonostori Szabadstrand. A tó eredete és története meglepőbb, mint gondolnánk, de tisztaságát is a múltjának köszönheti.

Fotókon az ország egyik legtisztább esztergomi tava, az esztergomi Palatinus-tó

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Palatinus-tó a bányászatnak köszönheti tisztaságát

Az ország egyik legtisztább vízű tavaként ismerik Esztergomban és környékén, sőt: Budapesten is a Palatinus-tó vizét. Nevét is a budapestieknek köszönheti - ám a története nem itt kezdődik.

A Dorogi-medence bányáinak tömedékeléséhez homokra volt szükség. Az 1950-es években felfedezték, hogy a Sátorkőpuszta körüli területen - a mai tó területén - kiváló homok áll rendelkezésre. Ezt a homokot a talajvíz közül úgy nevezett mamut szivattyúzási technológiával kezdték kitermelni. Az egyre mélyebb meder egyre jobban megtelt talajvízzel így alakult ki az évtizedek alatt a bányató.