Itt a legjobb palacsinta receptje: a tatabányai piacon találtuk meg a hozzávalókat, mondjuk az árakat

A Kond vezér utcai piac tele volt élettel péntek reggel, különösen igaz ez Faluvégi János standjára, ahol bizony kígyózó sorokban álltak az emberek. A piacon van minden, mi szem-szájnak ingere: túró, tejföl, marha comb, lapocka, sőt még velős csonttal is találkoztunk. Jó háziasszonyként csak azon kell elgondolkodni, mégis melyik receptet vegyük elő, mit készítsünk a finomságokból. Mi most a palacsinta receptje mellett döntöttünk.

A tatabányai Kond vezér utcai piac finomságaiból válogatva számtalan recept készíthető el. A palacsinta receptjét el is hozzuk, ami túróval az igazi

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Számos recept készíthető el a sok finomságból

A Vásárcsarnokban a Gerecse Sajtműhely standjánál a túró kilója 2900 forint, míg a tejfölé 2390, ezekből minden bizonnyal ízletes palacsinta készíthető, ráadásul az idő is nekünk kedvez: nincs már 40 fok, tehát nem kell az extra melegben szenvedni az olajban való sütés mellett. Tojás 3 méretben kapható a piacon: S, M,L, ezeknek az ára 70, 85 és 95 forint.

A palacsintatésztához a lisztet egy tálba öntjük, elkeverünk benne ízlés szerint egy csipet sót, hozzáadjuk a két egész tojást és a tej egy részét. Csomómentes tésztát keverünk, majd ha ez megvan, akkor hozzáadjuk a tej maradékát, óvatosan eldolgozzuk egy haberővel. Végül hozzákeverjük a tésztához a szénsavas vizet, és félretesszük pihenni.

Palacsintasütőben kevés olajat hevítünk, és egyesével kisütjük a palacsintákat.

A túrót a tejföllel, a reszelt citromhéjjal és a porcukorral alaposan elkeverjük, majd megtöltjük vele a kisült palacsintákat.

Porcukorral és reszelt citromhéjjal tálaljuk.

Az Erzsébet Húsboltban a marhacomb kilója 5489, a lapocka 5389, a velőscsont pedig 1699 forintba kerül. Mi mostanában rászoktunk arra, hogy a szokásos vasárnapi húslevesbe velőscsontot teszünk, majd mikor az megfőtt, csinálunk hozzá pirítóst, és arra rákenve elfogyasztjuk. A fasírtot jó fokhagymásan, ízesen szoktam csinálni, ennek pedig a kilója 3450, a minden étel alapjához szükséges vöröshagyma pedig 550 forint Faluvégi János standjánál.