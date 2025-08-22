1 órája
Itt a legjobb palacsinta receptje: a tatabányai piacon találtuk meg a hozzávalókat, mondjuk az árakat
A tatabányai piac most is tele van színekkel, illatokkal és mosolygós árusokkal. Egy hétvégi ebéd, benne a palacsinta recept hozzávalói között válogatva pedig gyorsan kiderül, mennyiért kerülhet friss áru az asztalra. Van, ami kedvezőbb áron kapható, más alapanyagokért viszont többet kell fizetni – de a hangulat és a választék továbbra is megéri a látogatást.
A Kond vezér utcai piac tele volt élettel péntek reggel, különösen igaz ez Faluvégi János standjára, ahol bizony kígyózó sorokban álltak az emberek. A piacon van minden, mi szem-szájnak ingere: túró, tejföl, marha comb, lapocka, sőt még velős csonttal is találkoztunk. Jó háziasszonyként csak azon kell elgondolkodni, mégis melyik receptet vegyük elő, mit készítsünk a finomságokból. Mi most a palacsinta receptje mellett döntöttünk.
Számos recept készíthető el a sok finomságból
A Vásárcsarnokban a Gerecse Sajtműhely standjánál a túró kilója 2900 forint, míg a tejfölé 2390, ezekből minden bizonnyal ízletes palacsinta készíthető, ráadásul az idő is nekünk kedvez: nincs már 40 fok, tehát nem kell az extra melegben szenvedni az olajban való sütés mellett. Tojás 3 méretben kapható a piacon: S, M,L, ezeknek az ára 70, 85 és 95 forint.
- A palacsintatésztához a lisztet egy tálba öntjük, elkeverünk benne ízlés szerint egy csipet sót, hozzáadjuk a két egész tojást és a tej egy részét. Csomómentes tésztát keverünk, majd ha ez megvan, akkor hozzáadjuk a tej maradékát, óvatosan eldolgozzuk egy haberővel. Végül hozzákeverjük a tésztához a szénsavas vizet, és félretesszük pihenni.
- Palacsintasütőben kevés olajat hevítünk, és egyesével kisütjük a palacsintákat.
- A túrót a tejföllel, a reszelt citromhéjjal és a porcukorral alaposan elkeverjük, majd megtöltjük vele a kisült palacsintákat.
- Porcukorral és reszelt citromhéjjal tálaljuk.
Az Erzsébet Húsboltban a marhacomb kilója 5489, a lapocka 5389, a velőscsont pedig 1699 forintba kerül. Mi mostanában rászoktunk arra, hogy a szokásos vasárnapi húslevesbe velőscsontot teszünk, majd mikor az megfőtt, csinálunk hozzá pirítóst, és arra rákenve elfogyasztjuk. A fasírtot jó fokhagymásan, ízesen szoktam csinálni, ennek pedig a kilója 3450, a minden étel alapjához szükséges vöröshagyma pedig 550 forint Faluvégi János standjánál.
Legutóbb tejszínes cukkini spagetti receptet osztottunk meg olvasóinkkal, mert ettől garantáltan megjön mindenki kedve a cukkini fogyasztáshoz, jöjjön most a legjobb palacsinta receptje, amihez a Mindmegette segítségét vettük igénybe.
A legjobb palacsinta receptje
Hozzávalók:
- 20 dkg liszt
- 2 tojás
- 3 dl tej
- 2 dl szénsavas ásványvíz
- 1 csipet só
- 0.75 dl olaj, majd a sütéshez még egy kicsi
Elkészítés:
- A palacsintatészta elkészítéséhez keverőtálba töltjük a tejet. Hozzáadjuk a tojást, az olajat, a csipet sót, és alaposan összekeverjük. Használhatunk hozzá robotgépet is.
- Hozzámérjük a lisztet, és sűrű, krémszerű tésztát keverünk belőle. Végül hozzáadjuk a szódát, vagy a szénsavas ásványvizet is.
- Nagyon fontos, hogy csomómentesre keverjük a palacsintatésztát. Sütés előtt pihentessük legalább 10-15 percet.
- Az első palacsinta sütése előtt a forró serpenyőbe egy kevés olajat öntünk (a következő palacsintáknál erre már nincs szükség, maximálisan elegendő, ami kisül a tésztából), és kisebb merőkanálnyi adagot öntünk rá a tésztából. Hagyjuk, elterülni a serpenyőben.
- A palacsintákat egyenként kisütjük mindkét oldalukon.
- Ízlés szerinti töltelékkel töltjük és feltekerjük, vagy hajtogatjuk. Megszórhatjuk porcukorral is, de nagyon jól illik hozzá a csokoládészósz és a vaníliasodó is.
A túrós töltelékhez:
- 25 dkg túró
- 2 ek tejföl
- 1 citrom reszelt héja
- 3 evőkanál porcukor
