Itt a legjobb palacsinta receptje: a tatabányai piacon találtuk meg a hozzávalókat, mondjuk az árakat

A tatabányai piac most is tele van színekkel, illatokkal és mosolygós árusokkal. Egy hétvégi ebéd, benne a palacsinta recept hozzávalói között válogatva pedig gyorsan kiderül, mennyiért kerülhet friss áru az asztalra. Van, ami kedvezőbb áron kapható, más alapanyagokért viszont többet kell fizetni – de a hangulat és a választék továbbra is megéri a látogatást.

A Kond vezér utcai piac tele volt élettel péntek reggel, különösen igaz ez Faluvégi János standjára, ahol bizony kígyózó sorokban álltak az emberek. A piacon van minden, mi szem-szájnak ingere: túró, tejföl, marha comb, lapocka, sőt még velős csonttal is találkoztunk. Jó háziasszonyként csak azon kell elgondolkodni, mégis melyik receptet vegyük elő, mit készítsünk a finomságokból. Mi most a palacsinta receptje mellett döntöttünk. 

palacsinta recept a piacról
A tatabányai Kond vezér utcai piac finomságaiból válogatva számtalan recept készíthető el. A palacsinta receptjét el is hozzuk, ami túróval az igazi
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Számos recept készíthető el a sok finomságból

A Vásárcsarnokban a Gerecse Sajtműhely standjánál a túró kilója 2900 forint, míg a tejfölé 2390, ezekből minden bizonnyal ízletes palacsinta készíthető, ráadásul az idő is nekünk kedvez: nincs már 40 fok, tehát nem kell az extra melegben szenvedni az olajban való sütés mellett. Tojás 3 méretben kapható a piacon: S, M,L, ezeknek az ára 70, 85 és 95 forint.

  • A palacsintatésztához a lisztet egy tálba öntjük, elkeverünk benne ízlés szerint egy csipet sót, hozzáadjuk a két egész tojást és a tej egy részét. Csomómentes tésztát keverünk, majd ha ez megvan, akkor hozzáadjuk a tej maradékát, óvatosan eldolgozzuk egy haberővel. Végül hozzákeverjük a tésztához a szénsavas vizet, és félretesszük pihenni.
  • Palacsintasütőben kevés olajat hevítünk, és egyesével kisütjük a palacsintákat.
  • A túrót a tejföllel, a reszelt citromhéjjal és a porcukorral alaposan elkeverjük, majd megtöltjük vele a kisült palacsintákat.
  • Porcukorral és reszelt citromhéjjal tálaljuk.

Az Erzsébet Húsboltban a marhacomb kilója 5489, a lapocka 5389, a velőscsont pedig 1699 forintba kerül. Mi mostanában rászoktunk arra, hogy a szokásos vasárnapi húslevesbe velőscsontot teszünk, majd mikor az megfőtt, csinálunk hozzá pirítóst, és arra rákenve elfogyasztjuk. A fasírtot jó fokhagymásan, ízesen szoktam csinálni, ennek pedig a kilója 3450, a minden étel alapjához szükséges vöröshagyma pedig 550 forint Faluvégi János standjánál.

GALÉRIA: Piac körkép Tatabányán (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Legutóbb tejszínes cukkini spagetti receptet osztottunk meg olvasóinkkal, mert ettől garantáltan megjön mindenki kedve a cukkini fogyasztáshoz, jöjjön most a legjobb palacsinta receptje, amihez a Mindmegette segítségét vettük igénybe.

A legjobb palacsinta receptje

Hozzávalók:

  • 20 dkg liszt
  • 2 tojás
  • 3 dl tej
  • 2 dl szénsavas ásványvíz
  • 1 csipet só
  • 0.75 dl olaj, majd a sütéshez még egy kicsi

Elkészítés:

  • A palacsintatészta elkészítéséhez keverőtálba töltjük a tejet. Hozzáadjuk a tojást, az olajat, a csipet sót, és alaposan összekeverjük. Használhatunk hozzá robotgépet is.
  • Hozzámérjük a lisztet, és sűrű, krémszerű tésztát keverünk belőle. Végül hozzáadjuk a szódát, vagy a szénsavas ásványvizet is.
  • Nagyon fontos, hogy csomómentesre keverjük a palacsintatésztát. Sütés előtt pihentessük legalább 10-15 percet.
  • Az első palacsinta sütése előtt a forró serpenyőbe egy kevés olajat öntünk (a következő palacsintáknál erre már nincs szükség, maximálisan elegendő, ami kisül a tésztából), és kisebb merőkanálnyi adagot öntünk rá a tésztából. Hagyjuk, elterülni a serpenyőben.
  • A palacsintákat egyenként kisütjük mindkét oldalukon.
  • Ízlés szerinti töltelékkel töltjük és feltekerjük, vagy hajtogatjuk. Megszórhatjuk porcukorral is, de nagyon jól illik hozzá a csokoládészósz és a vaníliasodó is.
    A túrós töltelékhez:
  • 25 dkg túró
  • 2 ek tejföl
  • 1 citrom reszelt héja
  • 3 evőkanál porcukor

 

