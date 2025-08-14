1 órája
Őzek nászidőszaka: most különösen figyelj az utakon!
Fontos természeti jelenségre hívta fel a figyelmet az Országos Magyar Vadászkamara. Augusztus végéig tart ugyanis az őzek násza. Ez az időszak számos veszélyt rejt a közlekedők számára, hiszen az állatok a nap bármely szakában aktívabbak a megszokottnál.
Czita Szilárd, a Dunapart Vadásztársaság tagja elmondta, hogy az őzek násza különösen a kora reggeli és a kora esti órákban veszélyes, hiszen ekkor mozognak a legtöbbet. A mezőgazdasági vagy erdős területeken áthaladó útszakaszokon a párzás hevében lévő állatok gyakran figyelmetlenül futnak át az úttesten.
Videón a csoda a szomódi erdőben, őzbak lepte meg a természetjárót
A bakok hormontermelése ilyenkor felélénkül, és amellett, hogy űzik a sutákat, fokozottabban ellenőrzik és védelmezik a korábban elfoglalt territóriumukat
– mutatott rá a szakember.
Mindig sok a baleset az őzek násza idején
Sajnálatos módon a vad–gépjármű ütközések száma júliusban és augusztusban ugrásszerűen megnő. Mint arról nemrég mi is beszámoltunk, nem mindennapi vadgázolást rögzített olvasónk fedélzeti kamerája. Minden olyan gyorsan történt, hogy a vadbalesetet pontosan csak lassított felvételen lehet látni. Csak a szerencsén múlt, hogy a fantomként suhanó vad nem okozott hatalmas balesetet.
"Mintha robbanás lett volna" - elképesztő vadbalesetet rögzített a kamera
A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az utak közelében mindig legyenek különösen figyelmesek, hiszen a baleset pillanatok alatt bekövetkezhet – írta meg a komarom.hu is.
Czita Szilárd hozzátette: amennyiben balesetet látunk, vagy magunk szenvedünk el ütközést, illetve elhullott vadat találunk az út szélén, az ingyenesen hívható 112-es telefonszámon tehetünk bejelentést, ahol a rendőrség munkatársai készséggel segítenek.