Őzek nászidőszaka: most különösen figyelj az utakon!

A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az utak közelében mindig legyenek különösen figyelmesek, hiszen a baleset pillanatok alatt bekövetkezhet – írta meg a komarom.hu is.

Czita Szilárd hozzátette: amennyiben balesetet látunk, vagy magunk szenvedünk el ütközést, illetve elhullott vadat találunk az út szélén, az ingyenesen hívható 112-es telefonszámon tehetünk bejelentést, ahol a rendőrség munkatársai készséggel segítenek.