Természet csodája

40 perce

Videón a csoda a szomódi erdőben, őzbak lepte meg a természetjárót

A természet mindig képes meglepetéseket okozni, pláne azok számára, akik nyitott szemmel járják az erdőt. A szomódi erdő szelíd őzbakja a természetjárót is meglepte.

Kemma.hu

Különleges élményben volt része kollégánknak a napokban a szomódi erdőben. Egy őzbak lepte meg a fenyvesen, nem is akárhogyan. A telefon éppen kéznél volt, így a páratlan találkozásról felvétel is készült. A videót most megmutatjuk nektek is.

Az őzbak egy pillanatra sem riadt meg az emberi jelenléttől
Az őzbak egy pillanatra sem riadt meg az emberi jelenléttől
Forrás: Kemma.hu

Félelem jelét sem mutatta az őzbak

Kollégánk szokásos erdőjárását tartotta a napokban a szomódi erdőben, amikor 20-30 méterre maga előtt arra lett figyelmes, hogy egy őzbak nyugodtan legelészik a bozótosban. Mint mondta, azonnal elővette a telefonját és megpróbált a lehető legközelebb férkőzni a teljesen békésnek tűnő állathoz. Ez jobban sikerült, mint gondolta volna. Az állat szinte karnyújtásnyi távolságra került tőle.

– Teljesen meglepett, hogy ilyen közel engedett magához, pedig többször is érzékelte a jelenlétemet. Ráadásul mindezek után nem is az ellenkező irányba, hanem pontosan felém indult el. Hozzátartozik, hogy éppen most zajlik az őzek násza, ilyenkor a bakok is figyelmetlenebbek. Mindezek ellenére nagyszerű élmény volt, szinte kézzel meg tudtam simogatni az állatot – mesélt a különleges találkozásról kollégánk.

A szomódi erdő számos gyönyörét bemutattuk már nektek:

 

