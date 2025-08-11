27 perce
Videón a csoda a szomódi erdőben, őzbak lepte meg a természetjárót
A természet mindig képes meglepetéseket okozni, pláne azok számára, akik nyitott szemmel járják az erdőt. A szomódi erdő szelíd őzbakja a természetjárót is meglepte.
Különleges élményben volt része kollégánknak a napokban a szomódi erdőben. Egy őzbak lepte meg a fenyvesen, nem is akárhogyan. A telefon éppen kéznél volt, így a páratlan találkozásról felvétel is készült. A videót most megmutatjuk nektek is.
Félelem jelét sem mutatta az őzbak
Kollégánk szokásos erdőjárását tartotta a napokban a szomódi erdőben, amikor 20-30 méterre maga előtt arra lett figyelmes, hogy egy őzbak nyugodtan legelészik a bozótosban. Mint mondta, azonnal elővette a telefonját és megpróbált a lehető legközelebb férkőzni a teljesen békésnek tűnő állathoz. Ez jobban sikerült, mint gondolta volna. Az állat szinte karnyújtásnyi távolságra került tőle.
– Teljesen meglepett, hogy ilyen közel engedett magához, pedig többször is érzékelte a jelenlétemet. Ráadásul mindezek után nem is az ellenkező irányba, hanem pontosan felém indult el. Hozzátartozik, hogy éppen most zajlik az őzek násza, ilyenkor a bakok is figyelmetlenebbek. Mindezek ellenére nagyszerű élmény volt, szinte kézzel meg tudtam simogatni az állatot – mesélt a különleges találkozásról kollégánk.
