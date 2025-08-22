Legolcsóbbtól a legdrágábbig - ezek az árak, ha Tatabányán akar ingatlant vásárolni

Országszerte dübörög az ingatlanpiac, vélhetően az Otthon Start Program miatt, ami szeptember 1-től érvénybe lép. Most Kalics Lászlót, a Duna House tatabányai ingatlanosát kérdeztük arról, Tatabányán mik a legdrágább és legolcsóbb városrészek.

Megkérdeztük, mik a legolcsóbb és legdrágább városrészek Tatabányán, az Otthon Start segítségével itt is vásárolhatsz

Forrás: ingatlanbazar.hu

Legolcsóbb-legdrágább: mi mennyibe kerül Tatabányán?

Kalics László tatabányai ingatlanszakértő tapasztalatai alapján Tatabányán, ha ingatlanvásárlásra szánjuk a fejünket, azt legolcsóbban a Hatos telepen ússzuk meg. Ha lakás vásárlás a kitűzött cél, akkor kiemelkedően drága Dózsakert, ezeket követi Újváros: Mártírok útja, és Béla király körtér.

A legolcsóbb lakások tekintetében pedig a kertváros: Építők útja

Jászai Mari utca

Dr. Vitális István utca

Verebély László utca

Ha ház vásárlására adjuk a fejünket, akkor érdemes figyelni arra, hogy Alsógalla és Bánhida városrészek a legkeresettebbek, ennélfogva pedig a legdrágábbak is.

Bármi lehetséges az Otthon Start miatt

Az Otthon Start Program segítségével azonban ezekben a városrészekben is lehetségessé válik a vásárlás.