Legolcsóbbtól a legdrágábbig - ezek az árak, ha Tatabányán akar ingatlant vásárolni

Mutatjuk, mik a legolcsóbb, illetve a legdrágább utcák Tatabányán. Azonban az Otthon Start Program segítségével a drágább városrészekben is lehetségessé válhat a vásárlás.

Országszerte dübörög az ingatlanpiac, vélhetően az Otthon Start Program miatt, ami szeptember 1-től érvénybe lép. Most Kalics Lászlót, a Duna House tatabányai ingatlanosát kérdeztük arról, Tatabányán mik a legdrágább és legolcsóbb városrészek.

otthon start program
Megkérdeztük, mik a legolcsóbb és legdrágább városrészek Tatabányán, az Otthon Start segítségével itt is vásárolhatsz
Forrás: ingatlanbazar.hu

Legolcsóbb-legdrágább: mi mennyibe kerül Tatabányán?

Kalics László tatabányai ingatlanszakértő tapasztalatai alapján Tatabányán, ha ingatlanvásárlásra szánjuk a fejünket, azt legolcsóbban a Hatos telepen ússzuk meg. Ha lakás vásárlás a kitűzött cél, akkor kiemelkedően drága Dózsakert, ezeket követi Újváros: Mártírok útja, és Béla király körtér. 

A legolcsóbb lakások tekintetében pedig a kertváros:

  • Építők útja
  • Jászai Mari utca
  • Dr. Vitális István utca
  • Verebély László utca

Ha ház vásárlására adjuk a fejünket, akkor érdemes figyelni arra, hogy Alsógalla és Bánhida városrészek a legkeresettebbek, ennélfogva pedig a legdrágábbak is. 

Bármi lehetséges az Otthon Start miatt

Az Otthon Start Program segítségével azonban ezekben a városrészekben is lehetségessé válik a vásárlás.

 

