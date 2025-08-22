59 perce
Legolcsóbbtól a legdrágábbig - ezek az árak, ha Tatabányán akar ingatlant vásárolni
Mutatjuk, mik a legolcsóbb, illetve a legdrágább utcák Tatabányán. Azonban az Otthon Start Program segítségével a drágább városrészekben is lehetségessé válhat a vásárlás.
Országszerte dübörög az ingatlanpiac, vélhetően az Otthon Start Program miatt, ami szeptember 1-től érvénybe lép. Most Kalics Lászlót, a Duna House tatabányai ingatlanosát kérdeztük arról, Tatabányán mik a legdrágább és legolcsóbb városrészek.
Legolcsóbb-legdrágább: mi mennyibe kerül Tatabányán?
Kalics László tatabányai ingatlanszakértő tapasztalatai alapján Tatabányán, ha ingatlanvásárlásra szánjuk a fejünket, azt legolcsóbban a Hatos telepen ússzuk meg. Ha lakás vásárlás a kitűzött cél, akkor kiemelkedően drága Dózsakert, ezeket követi Újváros: Mártírok útja, és Béla király körtér.
A legolcsóbb lakások tekintetében pedig a kertváros:
- Építők útja
- Jászai Mari utca
- Dr. Vitális István utca
- Verebély László utca
Ha ház vásárlására adjuk a fejünket, akkor érdemes figyelni arra, hogy Alsógalla és Bánhida városrészek a legkeresettebbek, ennélfogva pedig a legdrágábbak is.
Bármi lehetséges az Otthon Start miatt
Az Otthon Start Program segítségével azonban ezekben a városrészekben is lehetségessé válik a vásárlás.
