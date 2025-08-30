Elindult az Otthon Start Programiroda oldala – több tízezer új lakás jöhet!

Panyi Miklós államtitkár a Facebook-oldalán jelentette be, hogy új szakaszába lépett az Otthon Start Program. A mai naptól elérhető az Otthon Start Programiroda internetes oldala, amely a beruházóknak nyújt segítséget abban, hogy hogyan tudnak bekapcsolódni az első lakásukat megvásárolni kívánó fiatalok számára indított fejlesztésekbe.

Itt az Otthon Start Programiroda

Forrás: Shuterstock

Indul az Otthon Start Programiroda honlap

Az oldalon a lakásfejlesztők megtalálják azokat a szempontokat és elvárásokat, amelyek alapján benyújthatják fejlesztési terveiket. Ha ezek megfelelnek az Otthon Start Program feltételeinek, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a beruházást „nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá” nyilvánítsák. Az ilyen fejlesztések könnyebben és gyorsabban kapnak építési engedélyt, így akár hónapokkal korábban megkezdődhet az építkezés!