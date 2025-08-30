2 órája
Elindult az Otthon Start Programiroda oldala – több tízezer új lakás jöhet!
Akár több tízezer új ingatlan is épülhet 2025-ben a nagyvárosokban! Az Otthon Start Programiroda új fejezetéhez ért, elindult az internetes oldal is.
Panyi Miklós államtitkár a Facebook-oldalán jelentette be, hogy új szakaszába lépett az Otthon Start Program. A mai naptól elérhető az Otthon Start Programiroda internetes oldala, amely a beruházóknak nyújt segítséget abban, hogy hogyan tudnak bekapcsolódni az első lakásukat megvásárolni kívánó fiatalok számára indított fejlesztésekbe.
Indul az Otthon Start Programiroda honlap
Az oldalon a lakásfejlesztők megtalálják azokat a szempontokat és elvárásokat, amelyek alapján benyújthatják fejlesztési terveiket. Ha ezek megfelelnek az Otthon Start Program feltételeinek, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a beruházást „nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá” nyilvánítsák. Az ilyen fejlesztések könnyebben és gyorsabban kapnak építési engedélyt, így akár hónapokkal korábban megkezdődhet az építkezés!
A kormány jelenleg is több tucat ilyen fejlesztést vizsgál, és ha ezek megvalósulnak, akár több mint 10 ezer új lakás építése kezdődhet el már 2025-ben, főként Budapesten és a nagyvárosokban. A következő hetekben további beruházások bejelentése várható, amelyekről a tárgyalások már előrehaladott szakaszban vannak.
