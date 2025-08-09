augusztus 9., szombat

Emőd névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűha

51 perce

Megrohamozták az ingatlanpiacot, népszerű az Otthon Start Program

Címkék#Otthon Start Program#ingatlanpiac#ingatlanszakértő

Dübörög az ingatlanpiac. Az 2023-as CSOK Plusz után most az Otthon Start Program döntögeti a statisztikai rekordokat.

Kemma.hu

Megugrottak az ingatlanvásárlási arányok, rengetegen veszik fel az Otthon Start hitelt. A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, mekkora a változás az ingatlanpiacon az Otthon Start Program megjelenése óta.

Otthon Start Program kalkulátorok már elérhetőek a neten
Otthon Start Program kalkulátorok már elérhetőek a neten
Fotó: kitzcorner / Forrás:  Shutterstock

Az Otthon Start miatt változások álltak be az ingatlanpiacon

Kalics László, a tatabányai Duna House ingatlanszakértője elmondta, hogy két héttel ezelőtt még kilátástalan volt a helyzet, az lakáspiac visszaesett, ám azóta nagy változás történt, amit feltehetően az Otthon Start Programnak köszönhetünk. Ide kattintva olvasható Kalics László részletesebb nyilatkozata.

A Bankmonitor szakértői ezeket állapították meg:

  • A CSOK Plusz 2023 őszi bejelentésekor tapasztalt keresletnövekedés több, mint háromszorosa következett be 2025 júliusában.
  • Az Otthon Start hitelprogram 200 milliárd forintra emelheti az újonnan megkötött országos havi lakáshitel volument novemberre (2025 első félévében az átlagos havi volumen 135 milliárd forint volt).
  • Az új hitelkonstrukció a teljes lakáshitel kereslet akár több, mint 50 százalékát is kiteheti.
  • A bankszektor hatalmas nyomás alatt lesz szeptembertől.
  • Az Otthon Start iránt érdeklődők az ingatlan kifizetéséhez lényegesen magasabb arányban (75 %) vennének fel hitelt 
  • A magasabb hitelarányhoz érdemben átlag feletti fizetés kapcsolódik, így az érdeklődők havi jövedelmének átlagosan 25 százalékát vinné el az általuk felvenni kívánt hitelösszeg törlesztése (szemben a valamivel 30%-ot meghaladó, 2024-es országos átlaggal)
  • Az ügyfeleknek azonban fontos tudni, hogy a bankok között érdemi különbségek alakulhatnak ki.

További részleteket az Otthon Start Program hatásáról ide kattintva olvashat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu