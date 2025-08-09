51 perce
Megrohamozták az ingatlanpiacot, népszerű az Otthon Start Program
Dübörög az ingatlanpiac. Az 2023-as CSOK Plusz után most az Otthon Start Program döntögeti a statisztikai rekordokat.
Megugrottak az ingatlanvásárlási arányok, rengetegen veszik fel az Otthon Start hitelt. A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, mekkora a változás az ingatlanpiacon az Otthon Start Program megjelenése óta.
Az Otthon Start miatt változások álltak be az ingatlanpiacon
Kalics László, a tatabányai Duna House ingatlanszakértője elmondta, hogy két héttel ezelőtt még kilátástalan volt a helyzet, az lakáspiac visszaesett, ám azóta nagy változás történt, amit feltehetően az Otthon Start Programnak köszönhetünk. Ide kattintva olvasható Kalics László részletesebb nyilatkozata.
Érződik az Otthon Start Program hatásaKiváló az ingatlanhelyzet Komárom-Esztergom vármegyében.
A Bankmonitor szakértői ezeket állapították meg:
- A CSOK Plusz 2023 őszi bejelentésekor tapasztalt keresletnövekedés több, mint háromszorosa következett be 2025 júliusában.
- Az Otthon Start hitelprogram 200 milliárd forintra emelheti az újonnan megkötött országos havi lakáshitel volument novemberre (2025 első félévében az átlagos havi volumen 135 milliárd forint volt).
- Az új hitelkonstrukció a teljes lakáshitel kereslet akár több, mint 50 százalékát is kiteheti.
- A bankszektor hatalmas nyomás alatt lesz szeptembertől.
- Az Otthon Start iránt érdeklődők az ingatlan kifizetéséhez lényegesen magasabb arányban (75 %) vennének fel hitelt
- A magasabb hitelarányhoz érdemben átlag feletti fizetés kapcsolódik, így az érdeklődők havi jövedelmének átlagosan 25 százalékát vinné el az általuk felvenni kívánt hitelösszeg törlesztése (szemben a valamivel 30%-ot meghaladó, 2024-es országos átlaggal)
- Az ügyfeleknek azonban fontos tudni, hogy a bankok között érdemi különbségek alakulhatnak ki.
További részleteket az Otthon Start Program hatásáról ide kattintva olvashat.
