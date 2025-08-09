Megrohamozták az ingatlanpiacot, népszerű az Otthon Start Program

Megugrottak az ingatlanvásárlási arányok, rengetegen veszik fel az Otthon Start hitelt. A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, mekkora a változás az ingatlanpiacon az Otthon Start Program megjelenése óta.

Otthon Start Program kalkulátorok már elérhetőek a neten

Fotó: kitzcorner / Forrás: Shutterstock

Az Otthon Start miatt változások álltak be az ingatlanpiacon

Kalics László, a tatabányai Duna House ingatlanszakértője elmondta, hogy két héttel ezelőtt még kilátástalan volt a helyzet, az lakáspiac visszaesett, ám azóta nagy változás történt, amit feltehetően az Otthon Start Programnak köszönhetünk. Ide kattintva olvasható Kalics László részletesebb nyilatkozata.