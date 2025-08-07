augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlan

47 perce

Érződik az Otthon Start Program hatása

Címkék#Duna House#Otthon Start Program#ingatlanpiac

Fellendült az ingatlankereslet a vármegyében. Az Otthon Start Program mindenre hatással van.

Kemma.hu

A Duna House közleményt tett ki azzal kapcsolatban, hogy az Otthon Start Program felélénkítette az ingatlanpiacot országszinten. Kalics Lászlót, a Duna House tatabányai ingatlanszakértőjét kérdeztük arról, Komárom-Esztergom vármegyében ez mennyire érződik.

otthon start
Eladó ház iránt egyelőre kisebb az érdeklődés az Otthon Start Programban.
Forrás:  Shutterstock

Az Otthon Start miatt fellendült az ingatlanpiac

A Duna House közleményt adott ki: a szeptemberben induló Otthon Start Program jelentősen befolyásolhatja az ingatlanpiacot. Bár a program célja az első lakás megszerzésének támogatása, a bérbe adhatóság és a kedvező hitelkonstrukció miatt a befektetők érdeklődését is felerősítheti. A Duna House adatai szerint 2025 elején nőtt a saját célú vásárlások aránya, és sok korábbi befektető eladásra kínálta lakását – főként kisebb belvárosi ingatlanokat. 

Januárban a budapesti lakáspiacon a befektetők részesedése 40% körül mozgott, márciusra ez 45%-ra emelkedett, majd áprilisban 43%-on stabilizálódott. Ezzel együtt az első lakást vásárlók aránya a márciusi 16%-ról májusra 26%-ra emelkedett.

A 2025 első negyedévi budapesti adatok alapján a befektetők átlagosan 74,8 millió forintot költöttek ingatlanvásárlásra, míg az első lakást vásárlók átlagosan 66,4 millió forintból gazdálkodtak. - írta közleményében a Duna House.

Kalics Lászlót, a 'Duna House örökös tag' értékesítőjét arról kérdeztük, milyen most az ingatlanhelyzet Komárom-Esztergom vármegyében?

"Azt kell mondjam, erősen elkezdett élénkülni az ingatlanhelyzet a vármegyében. Teljes mértékben érződik az Otthon Start Program hatása. Két hete még nagyon bizonytalan volt minden, most viszont állandóan csörög a telefonom, sok megkeresés van. Sokan vesznek ingatlanokat az Otthon Startra és már az előszerződéseket is meg lehet kötni. Véleményem szerint is kedvező feltételei vannak a hitelprogramnak."

Az Otthon Start Program feltételeiről korábban mi is írtunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu