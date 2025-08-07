47 perce
Érződik az Otthon Start Program hatása
Fellendült az ingatlankereslet a vármegyében. Az Otthon Start Program mindenre hatással van.
A Duna House közleményt tett ki azzal kapcsolatban, hogy az Otthon Start Program felélénkítette az ingatlanpiacot országszinten. Kalics Lászlót, a Duna House tatabányai ingatlanszakértőjét kérdeztük arról, Komárom-Esztergom vármegyében ez mennyire érződik.
Az Otthon Start miatt fellendült az ingatlanpiac
A Duna House közleményt adott ki: a szeptemberben induló Otthon Start Program jelentősen befolyásolhatja az ingatlanpiacot. Bár a program célja az első lakás megszerzésének támogatása, a bérbe adhatóság és a kedvező hitelkonstrukció miatt a befektetők érdeklődését is felerősítheti. A Duna House adatai szerint 2025 elején nőtt a saját célú vásárlások aránya, és sok korábbi befektető eladásra kínálta lakását – főként kisebb belvárosi ingatlanokat.
Januárban a budapesti lakáspiacon a befektetők részesedése 40% körül mozgott, márciusra ez 45%-ra emelkedett, majd áprilisban 43%-on stabilizálódott. Ezzel együtt az első lakást vásárlók aránya a márciusi 16%-ról májusra 26%-ra emelkedett.
A 2025 első negyedévi budapesti adatok alapján a befektetők átlagosan 74,8 millió forintot költöttek ingatlanvásárlásra, míg az első lakást vásárlók átlagosan 66,4 millió forintból gazdálkodtak. - írta közleményében a Duna House.
Kalics Lászlót, a 'Duna House örökös tag' értékesítőjét arról kérdeztük, milyen most az ingatlanhelyzet Komárom-Esztergom vármegyében?
"Azt kell mondjam, erősen elkezdett élénkülni az ingatlanhelyzet a vármegyében. Teljes mértékben érződik az Otthon Start Program hatása. Két hete még nagyon bizonytalan volt minden, most viszont állandóan csörög a telefonom, sok megkeresés van. Sokan vesznek ingatlanokat az Otthon Startra és már az előszerződéseket is meg lehet kötni. Véleményem szerint is kedvező feltételei vannak a hitelprogramnak."
Az Otthon Start Program feltételeiről korábban mi is írtunk.
Indul az Otthon Start Program: ezek az igénylés feltételei!
5+5 tuti lakás és ház, amire bőven futja az Otthon Start Programból és még marad is