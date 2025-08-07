A Duna House közleményt tett ki azzal kapcsolatban, hogy az Otthon Start Program felélénkítette az ingatlanpiacot országszinten. Kalics Lászlót, a Duna House tatabányai ingatlanszakértőjét kérdeztük arról, Komárom-Esztergom vármegyében ez mennyire érződik.

Eladó ház iránt egyelőre kisebb az érdeklődés az Otthon Start Programban.

Forrás: Shutterstock

Az Otthon Start miatt fellendült az ingatlanpiac

A Duna House közleményt adott ki: a szeptemberben induló Otthon Start Program jelentősen befolyásolhatja az ingatlanpiacot. Bár a program célja az első lakás megszerzésének támogatása, a bérbe adhatóság és a kedvező hitelkonstrukció miatt a befektetők érdeklődését is felerősítheti. A Duna House adatai szerint 2025 elején nőtt a saját célú vásárlások aránya, és sok korábbi befektető eladásra kínálta lakását – főként kisebb belvárosi ingatlanokat.

Januárban a budapesti lakáspiacon a befektetők részesedése 40% körül mozgott, márciusra ez 45%-ra emelkedett, majd áprilisban 43%-on stabilizálódott. Ezzel együtt az első lakást vásárlók aránya a márciusi 16%-ról májusra 26%-ra emelkedett.

A 2025 első negyedévi budapesti adatok alapján a befektetők átlagosan 74,8 millió forintot költöttek ingatlanvásárlásra, míg az első lakást vásárlók átlagosan 66,4 millió forintból gazdálkodtak. - írta közleményében a Duna House.

Kalics Lászlót, a 'Duna House örökös tag' értékesítőjét arról kérdeztük, milyen most az ingatlanhelyzet Komárom-Esztergom vármegyében?

"Azt kell mondjam, erősen elkezdett élénkülni az ingatlanhelyzet a vármegyében. Teljes mértékben érződik az Otthon Start Program hatása. Két hete még nagyon bizonytalan volt minden, most viszont állandóan csörög a telefonom, sok megkeresés van. Sokan vesznek ingatlanokat az Otthon Startra és már az előszerződéseket is meg lehet kötni. Véleményem szerint is kedvező feltételei vannak a hitelprogramnak."

Az Otthon Start Program feltételeiről korábban mi is írtunk.