augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Digitális szünet

31 perce

OTP leállás: fejlesztés miatt napokra bénulhatnak a digitális csatornák

Címkék#2025#internetbanki#fejleszés#leállás#OTP#OTP Bank

Komoly fennakadást okozhat a banki fejlesztés. Az OTP digitális szolgáltatásai ideiglenesen nem lesznek elérhetők.

Kemma.hu

Az OTP Bank hivatalos közleménye szerint, szeptember 21-én és 22-én részlegesen felfüggeszti digitális szolgáltatásait a tervezett fejlesztések miatt. A bankfiókok és ATM-ek zavartalanul működnek, de a mobil- és internetbanki rendszer számos funkciója nem lesz elérhető – írta az Origo

OTP fejlesztés miatt ideiglenesen állnak le a digitális szolgáltatások Forrás: cs3.hu
OTP fejlesztés miatt ideiglenesen állnak le a digitális szolgáltatások
Forrás: cs3.hu

OTP fejlesztés: pontos időpontok és érintett szolgáltatások

A pénzintézet tájékoztatása szerint szeptember 21-én, vasárnap 0:00-tól 16:00-ig nem lesz elérhető többek között a számlatörténet, a bankon kívüli deviza utalás, a számlakedvezmények lekérdezése, a folyószámlahitel-funkciók és a gépkocsi-nyeremény betétek kezelése.

Másnap, szeptember 22-én, hétfőn 0:00-tól 8:00-ig további kiesések várhatók. Ekkor az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, a teljes online termékigénylés, valamint több alkalmazás (eBIZ, Electra, SmartBróker) és a Vámpénztári rendszer is részlegesen vagy egyáltalán nem lesz használható.

Az OTP Bank szerint a fejlesztések célja a szolgáltatások minőségének javítása és mindez az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásainak betartásával történik. A bank azt javasolja ügyfeleinek, hogy időben tervezzék meg átutalásaikat és kártyahasználatukat, különösen a szeptember 21-22-i időszak előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu