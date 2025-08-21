OTP leállás: fejlesztés miatt napokra bénulhatnak a digitális csatornák

Az OTP Bank hivatalos közleménye szerint, szeptember 21-én és 22-én részlegesen felfüggeszti digitális szolgáltatásait a tervezett fejlesztések miatt. A bankfiókok és ATM-ek zavartalanul működnek, de a mobil- és internetbanki rendszer számos funkciója nem lesz elérhető – írta az Origo

OTP fejlesztés miatt ideiglenesen állnak le a digitális szolgáltatások

Forrás: cs3.hu

OTP fejlesztés: pontos időpontok és érintett szolgáltatások

A pénzintézet tájékoztatása szerint szeptember 21-én, vasárnap 0:00-tól 16:00-ig nem lesz elérhető többek között a számlatörténet, a bankon kívüli deviza utalás, a számlakedvezmények lekérdezése, a folyószámlahitel-funkciók és a gépkocsi-nyeremény betétek kezelése.

Másnap, szeptember 22-én, hétfőn 0:00-tól 8:00-ig további kiesések várhatók. Ekkor az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, a teljes online termékigénylés, valamint több alkalmazás (eBIZ, Electra, SmartBróker) és a Vámpénztári rendszer is részlegesen vagy egyáltalán nem lesz használható.

Az OTP Bank szerint a fejlesztések célja a szolgáltatások minőségének javítása és mindez az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásainak betartásával történik. A bank azt javasolja ügyfeleinek, hogy időben tervezzék meg átutalásaikat és kártyahasználatukat, különösen a szeptember 21-22-i időszak előtt.