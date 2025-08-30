Lottózás
35 perce
Te nyerted a 900 milliót? Megvannak az ötöslottó nyerő számai
Kihúzták az Ötöslottó 2025/35. heti nyerőszámait. Az e heti ötöslottó nyereménye több mint, 900 millió forint.
Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. hetén
7, 17, 35, 50, 77
Várható főnyeremény: 912 millió Ft
Következő sorsolás: 2025.09.06.
A heti joker számok:
4, 6, 8, 2, 2, 9
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre