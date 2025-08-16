Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.

Ezúttal sem vitték el az ötöslottó főnyereményét

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Az Ötöslottó 33. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

6; 23; 39; 59; 61.

Ezen a játékhéten (33.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a várható főnyeremény összege 616 millió forint lesz a következő, 34. heti sorsoláson az Ötöslottón.