Lottó

1 órája

Megvannak az Ötöslottó eheti nyerőszámai

Kihúzták az Ötöslottó 2025/33. heti nyerőszámait. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így az Ötöslottó főnyeremény összege tovább halmozódik: a 34. héten 616 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Kemma.hu

Mutatjuk, mely számok lettek kihúzva az eheti Ötöslottó sorsoláson.

Ötöslottó
Ezúttal sem vitték el az ötöslottó főnyereményét
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Az Ötöslottó 33. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

6; 23; 39; 59; 61.

Ezen a játékhéten (33.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a várható főnyeremény összege 616 millió forint lesz a következő, 34. heti sorsoláson az Ötöslottón.

 

