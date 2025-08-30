28 perce
Potom áron kínálják az ősz slágerét, amit az onkológusok receptre írnának fel
Miközben a piacok roskadoznak tőle, a legtöbben nem is sejtik, hogy egy igazi, természetes csodaszer lapul a kosarukban. Az őszibarack hatásai ugyanis annyira lenyűgözőek, hogy szinte vétek lenne nem kihasználni a szezon utolsó heteit. Mutatjuk, miért ez a gyümölcs a legjobb barátod!
A tatai piacon 2500 forint körül van az őszibarack kilója, de a szerencsések elképesztő áron, 1250-ért vehettek szombaton. Ha hozzávesszük, milyen az őszibarack hatásait az orvosok is elismerik, és hogy mindenre jó, pláne, ilyen áron, akkor bátran kimondhatjuk: az ősz slágergyümölcse megérkezett. A dinnye is jó áron megy, és sárgadinnyét is kínálnak, utóbbit 1000 forintos kilónkénti áron, míg a szőlő 1000-1200 forint között mozog.
A szív őre és a fiatalság forrása: íme az őszibarack hatásai. Sokan nem is gondolnák, de ez a lédús gyümölcs tele van káliummal, ami elengedhetetlen a szív- és érrendszer egészségéhez, és segít kordában tartani a vérnyomást. A Házipatika szerint a benne lévő antioxidánsok, mint a C-vitamin, lassítják az öregedési folyamatokat és harcolnak a káros szabad gyökök ellen. Rendszeres fogyasztásával a bőrünk is sokkal ragyogóbbá és feszesebbé válhat.
Az őszibarack hatásai
A rákkutatók kedvence: egy természetes pajzs a betegségek ellen
A legdöbbenetesebb talán az, hogy az őszibarack komoly szerepet játszhat a rákmegelőzésben. A Mindmegette is kiemeli, hogy a benne található polifenolok olyan antioxidánsok, amelyek a kutatások szerint csökkenthetik a rákos sejtek szaporodását. Különösen a mell-, tüdő- és vastagbélrák esetében mutattak ki biztató eredményeket.
Tedd el télire a nyár ízét: így készül az őszibarack befőtt cukor nélkül
Szeretnéd a téli hónapokban is élvezni az őszibarack jótékony hatásait és mennyei ízét? A legjobb megoldás, ha te magad teszed el! Mutatjuk a Mindmegette segítségével, hogyan készül a legegészségesebb őszibarack befőtt cukor nélkül, ami nemcsak finom, de az alakodnak is jót tesz.
Őszibarack befőtt cukor nélkül: a tuti recept
|Hozzávalók
|Mennyiség
|Őszibarack
|1 kg
|Víz
|1 liter
|Természetes édesítőszer (pl. eritrit, stevia)
|ízlés szerint
|Citromsav
|1 teáskanál
|Szegfűszeg
|4-5 szem
|Fahéj (egész)
|1 rúd
Elkészítése:
- Előkészítés: A barackokat alaposan megmossuk. Félbevágjuk, kimagozzuk, majd a héjukat is lehúzzuk. A megtisztított barackokat azonnal citromsavas vízbe tesszük, hogy ne barnuljanak meg.
- Befőzés: A barackokat a csírátlanított üvegekbe rakosgatjuk. Egy lábasban felforraljuk a vizet az ízlés szerinti édesítőszerrel, a citromsavval, a szegfűszeggel és a fahéjjal. A forró levet a barackokra öntjük, majd az üvegeket lezárjuk.
- Dunsztolás: Az üvegeket egy nagy fazékba állítjuk, amit felöntünk annyi vízzel, hogy az üvegek háromnegyedéig érjen. A vizet felforraljuk, majd a forrástól számítva kb. 15-20 percig gyöngyöztetve főzzük. A tűzről levéve a fazekat, a forró vízben hagyjuk teljesen kihűlni a befőtteket. Ez a lassú hűlés, vagyis a száraz dunszt garantálja a tartósságot.
Ne habozz, használd ki a szezont! Egyél minél több friss őszibarackot, és tegyél el belőle télire is, hogy a hideg hónapokban se kelljen lemondanod erről a természetes csodaszerről!
