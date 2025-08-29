A romantika vidéki fellegvára ősszel is több szerelmet bír el, mint a rakpart

Nem véletlenül nevezik Tatát az egyik legromantikusabb magyar kisvárosnak. Itt tényleg minden formáját meg lehet találni a kikapcsolódásnak. Minden évszakban más arcát mutatja a város, így ősszel is új izgalmak és változatos látnivalók várják az ide látogatókat. Egy őszi kirándulásra invitálunk most titeket a vizek városának legszebb, legromantikusabb helyivel és legendáival, amiket garantáltan imádni fogsz.

Egy feledhetetlen őszi kiránduláshoz hoztunk nektek tatai ötleteket

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A tó, ahol nem csak a szerelem, madarak tízezrei is szállnak a levegőben

Ha Tata, akkor leginkább az Öreg-tó jut eszébe mindenkinek, ami nem is csoda, hiszen pazar látványt nyújt a város közepén. Ősszel különösen is csodálatos itt sétálni, hiszen a tavat körülölelő fák ezerszínben pompázó levelei megunhatatlan látványt kínálnak. Itt szó szerint összefonódik a romantika és a történelem. A tó mellett található a Tatai-vár, valamint az Esterházy-kastély is. A tóparton andalogva igazi famatuzsálemmel is találkozhatunk. Az óriási platánfát még Esterházy Ferenc hozatta Versailles-ból, 2014-ben az év fájának is megválasztották.

Festői látvány az Öreg-tó partján

Forrás: Kemma.hu/Goletz-Deák Viktória

Nem csak a szerelmesek és a sportolni vágyók választják az Öreg-tavat minden év őszén, hanem madarak tízezrei is. Ez a vízfelület az egyik legnagyobb hazai telelőhelye a vadludaknak. Ahogy minden évben, idén is megrendezik a Tatai Vadlúd Sokadalom programjait várhatóan november 28. és november 30. között.