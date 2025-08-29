2 órája
A romantika vidéki fellegvára ősszel is több szerelmet bír el, mint a rakpart
Lassan végleg búcsút intünk a nyárnak és új évszakba fordulunk. Most már őszi őszi kiránduláshoz mutatunk nektek olyan ötleteket, amelyek biztosan elhoznak Tatára, de akár augusztus utolsó hétvégéjén is érdemes nekivágni és felfedezni a várost és környékét.
Nem véletlenül nevezik Tatát az egyik legromantikusabb magyar kisvárosnak. Itt tényleg minden formáját meg lehet találni a kikapcsolódásnak. Minden évszakban más arcát mutatja a város, így ősszel is új izgalmak és változatos látnivalók várják az ide látogatókat. Egy őszi kirándulásra invitálunk most titeket a vizek városának legszebb, legromantikusabb helyivel és legendáival, amiket garantáltan imádni fogsz.
A tó, ahol nem csak a szerelem, madarak tízezrei is szállnak a levegőben
Ha Tata, akkor leginkább az Öreg-tó jut eszébe mindenkinek, ami nem is csoda, hiszen pazar látványt nyújt a város közepén. Ősszel különösen is csodálatos itt sétálni, hiszen a tavat körülölelő fák ezerszínben pompázó levelei megunhatatlan látványt kínálnak. Itt szó szerint összefonódik a romantika és a történelem. A tó mellett található a Tatai-vár, valamint az Esterházy-kastély is. A tóparton andalogva igazi famatuzsálemmel is találkozhatunk. Az óriási platánfát még Esterházy Ferenc hozatta Versailles-ból, 2014-ben az év fájának is megválasztották.
Nem csak a szerelmesek és a sportolni vágyók választják az Öreg-tavat minden év őszén, hanem madarak tízezrei is. Ez a vízfelület az egyik legnagyobb hazai telelőhelye a vadludaknak. Ahogy minden évben, idén is megrendezik a Tatai Vadlúd Sokadalom programjait várhatóan november 28. és november 30. között.
Legendás történetek és legek a legszebb magyar városokból +interaktív fotók
Biztosan több szerelmet bír el, mint a rakpart, itt mindenki esküvői ruhát ölt
Az Angolkert a város egyik, ha nem a legromantikusabb helyszíne. Megannyi családi fotóalbum őrizheti ezt a helyszínt a legmeghittebb napról. Ugyanis előszeretettel készülnek itt esküvői fotók a friss párokról. Az Angolkert szomszédságában található a város másik közkedvelt tava, a Cseke-tó, amely szintén számos szabadidős kikapcsolódási lehetőséget kínál. Itt található az ország egyik, ha nem a legkülönlegesebb fája, a hiú platánmatuzsálem, amely vízszintesen nőtt a tó fölé.
Álomhelyszín őszi kirándulásra, itt megbabonáz a természet
Tata egyik igazi ékköve a Fényes Tanösvény. Ez a mocsaras terület olyan látványt kínál az idelátogatóknak, amelyet örök életükre garantáltan elraktároznak. A pezsgő források és a természet minden nap más arcát mutatja, így ide mindig vissza szeretne térni az ember.
GALÉRIA: Őszi színekbe borult a Tatai Fényes Tanösvény (Fotó: F.P.)Fotók: Flajsz Péter
Ez az ország egyik legizgalmasabb dombja
Ha egy őszi kirándulás Tata felé sodornak, akkor semmi esetre se hagyd ki a Kálvária-dombot. Tata tetejének is szokták becézni ezt a varázslatos dombocskát, amely a város fölé magasodik. Nem csak a pazar kilátás miatt érdemes itt sétát tenni. A dobon találhatjuk a Kálvária szoborcsoportot, egy kápolnát, a Geológiai Múzeumot, valamint a Fellner Jakab-kilátót is, amely egykor söréttoronyként működött.
A kígyózó Által-ér néha teljesen bekattan
Az Által-ér átszeli Tatát, vadregényes tájakon kanyarogva visz minket Tatabánya és Dunaalmás között. Egy őszi kerékpározás során varázslatos táj fogadja az embert. Ami 99,9 százalékban a csend és a nyugalom birodalma, az ősszel, egyetlen napra őrültekházává változik. Minden év őszén a Mikoviny Sámuel emlékére rendezik az Által-éren azt az emléktúrát, amikor beöltözött társaságok, saját maguk által fabrikált vízijárművekkel tesznek meg 13 kilométert egészen Dunaalmásig.
Legendákból sincs hiány a romantika fellegvárában
Az Öreg-tó partja nem csak látványban gyönyörködtet, különös legendák is fűződnek ide. Egy monda szerint a Tatai várat egy mitikus lány, egy félig sas, félig oroszlán, úgynevezett griffmadár őrizte. A vártól nem messze található a Tamás-szikla, amelyhez szintén egy helyi legenda fűződik. Amikor ez a szikla legurult a dombról, akkor egy lovast temetett maga alá, aki azóta is alatta pihen.
Amiket ne hagyj ki, ha Tatán jársz:
- Öreg-tó
- Tatai-vár
- Esterházy-kastély
- Óriás platánfa
- Angolkert
- Lebegő platán
- Cseke-tó
- Fényes Tanösvény
- Grófi-tó, ahol forrásvízben csobbanhatsz, ősszel is
- Kálvária-domb
- Által-ér és mellette Dunáig haladó kerékpárút
- és a közeli Melegeshegy, amit magyar Toszkánának is nevezehetünk