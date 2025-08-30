augusztus 30., szombat

Így várja a látogatókat a XVIII. Őszi Ízek Fesztivál Dunaalmáson

Gasztronómia, zene és közösség: hamarosan újra megtelik Dunaalmás a rotyogó lecsók illatával és a zenés programok kavalkádjával. A XVIII. Őszi Ízek Fesztivál sztárvendégekkel, kézműves vásárral és családi élményekkel várja az érdeklődőket.

Bajcsy Tünde

Amikor a nyár lassan átadja helyét az ősznek, Dunaalmáson is megjelennek az évszak legszebb színei és illatai. A Pihenő-tó környékét ilyenkor nemcsak a természet teszi különlegessé: a falut immár tizennyolcadik alkalommal tölti meg a frissen rotyogó lecsó illata, a sütemények édessége, a pálinkák tüzes zamata és a zenés-táncos programok hangulata. Az Őszi Ízek Fesztivál több mint egy egyszerű falunap: valódi közösségi élmény, ahol a gasztronómia, a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár.

Baráti társaságok és családok együtt főzték a finomabbnál finomabb lecsókat a tavalyi Őszi Ízek Fesztiválon Dunaalmáson.
A jókedv és a közösség ereje teszi különlegessé a dunaalmási Őszi Ízek Fesztivált – tavalyi pillanatkép
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

Őszi Ízek Fesztivál Dunaalmáson

A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye idén is a lecsófőző verseny, amelyre két kategóriában várják a jelentkezőket:

  • Hagyományos lecsó, amely a klasszikus alapanyagokból (zöldpaprika, paradicsom, hagyma, füstölt szalonna, só és fűszerpaprika) készül.
  • Különleges lecsó, ahol a hagyományos alapokon túl bármit megengednek, amit csak a séf fantáziája kíván.

A nevezés augusztus 31-ig lehetséges. A részvétel ingyenes, ám a hozzávalókról és a főzőeszközökről a csapatoknak kell gondoskodniuk. Az előre regisztrált versenyzők számára Dunaalmás Község Önkormányzata sörasztal garnitúrát biztosít.

A verseny szeptember 6-án reggel 8-tól 11 óráig tart, a zsűri pedig délelőtt kóstolja meg és értékeli az elkészült lecsókat. Az eredményhirdetésre délután kerül sor a színpadi program részeként.

Színes programkavalkád a színpadon

A fesztivál délután kettőkor ünnepélyes megnyitóval indul, majd egész délután és este kulturális és szórakoztató programok váltják egymást a színpadon. A közönség találkozhat többek között a Pötörke Népművészeti Egyesület táncosaival, a Vadvirág Dalkörrel, valamint a Dunaalmási Református Szeretetotthon lakóival is. A néptáncosok, dalkörök és zenés előadók után a kicsiknek is kedveznek egy különleges zenés produkcióval, a „Meseautóban” című interaktív színpadi előadással.

A gyerekekre egész nap játszóház, csillámtetoválás, kézműves foglalkozások és élménydobolás vár, míg a felnőttek a kézművesek és helyi termelők sétányán válogathatnak a finomságok és portékák közül. A gasztronómiai kínálatban pedig nem hiányozhat az etei palacsinta sem.

Szeptember 6-án tehát irány Dunaalmás – ahol az ősz legfinomabb lecsói és legszínesebb programjai várják a látogatókat. Nevezni a lecsófőző versenyre még augusztus 31-ig lehet – csapjunk a lecsóba!

