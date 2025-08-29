A rejtélyes koponya, ami izgalomba hozta a fél világot: az 1-es út közelében indult a története

Vértesszőlős a Gerecse lábánál egy különleges hely, ahol az ősemberek nyomaira bukkantak. Itt találkozik a múlt és a jelen: a táj változatlan, a történetek pedig életre kelnek minden egyes kirakós darabban. A lelőhely szabadtéri park formájában látogatható, így bárki betekintést nyerhet az előemberek életébe és környezetébe.

60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

A vértesszőlősi előembertelep ma régészeti bemutatóhelyként őrzi az ősember emlékét, és az egyik legfontosabb őskori lelőhelyünk. Itt találták meg 1965-ben Samu nyakszirtcsontját, amely több mint 350 ezer éves, és Európa egyik legkorábbi emberi maradványa. Mint kiderült, nő, de miután Sámuel napján találták meg, végül „megtartotta” a Samu nevet. A lelőhelyen végzett ásatások során kőeszközöket, állatcsontokat és egyéb régészeti leleteket is felfedeztek, amelyek betekintést nyújtanak az ősember mindennapjaiba.

Ma a lelőhely szabadtéri park formájában látogatható, ahol az eredeti lelőhelyeket és rekonstrukciókat is meg lehet tekinteni. Ahogy kirakod a puzzle-t, úgy rakódik össze a múlt: a természet, a helyszín és az ősi emberek mind egy történetté állnak össze a szemed előtt.