A rejtélyes koponya, ami izgalomba hozta a fél világot: az 1-es út közelében indult a története

Címkék#régészeti#nyakszirtcsont#Ősember koponya#lakhely#Samu#puzzle

Fedezd fel Vértesszőlős ősi világát! Ahogy kirakod a puzzle darabjait, úgy tárul fel előttünk Samu az ősemberva több mint 350 ezer éve élt előember titka.

Varga Panna

Vértesszőlős a Gerecse lábánál egy különleges hely, ahol az  ősemberek nyomaira bukkantak. Itt találkozik a múlt és a jelen: a táj változatlan, a történetek pedig életre kelnek minden egyes kirakós darabban. A lelőhely szabadtéri park formájában látogatható, így bárki betekintést nyerhet az előemberek életébe és környezetébe.

Ősember lakhelyét már 60 éve őrzik
60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

A vértesszőlősi előembertelep ma régészeti bemutatóhelyként őrzi az ősember emlékét, és az egyik legfontosabb őskori lelőhelyünk. Itt találták meg 1965-ben Samu nyakszirtcsontját, amely több mint 350 ezer éves, és Európa egyik legkorábbi emberi maradványa. Mint kiderült, nő, de miután Sámuel napján találták meg, végül „megtartotta” a Samu nevet. A lelőhelyen végzett ásatások során kőeszközöket, állatcsontokat és egyéb régészeti leleteket is felfedeztek, amelyek betekintést nyújtanak az ősember mindennapjaiba.

60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye
60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Ma a lelőhely szabadtéri park formájában látogatható, ahol az eredeti lelőhelyeket és rekonstrukciókat is meg lehet tekinteni. Ahogy kirakod a puzzle-t, úgy rakódik össze a múlt: a természet, a helyszín és az ősi emberek mind egy történetté állnak össze a szemed előtt.

Így rakd össze a puzzle-t: Ősember koponyák

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

 

Segítségül a teljes fotó róla:

60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye
Ősember koponyák
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

 

 

