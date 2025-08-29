20 perce
A rejtélyes koponya, ami izgalomba hozta a fél világot: az 1-es út közelében indult a története
Fedezd fel Vértesszőlős ősi világát! Ahogy kirakod a puzzle darabjait, úgy tárul fel előttünk Samu az ősemberva több mint 350 ezer éve élt előember titka.
Vértesszőlős a Gerecse lábánál egy különleges hely, ahol az ősemberek nyomaira bukkantak. Itt találkozik a múlt és a jelen: a táj változatlan, a történetek pedig életre kelnek minden egyes kirakós darabban. A lelőhely szabadtéri park formájában látogatható, így bárki betekintést nyerhet az előemberek életébe és környezetébe.
A vértesszőlősi előembertelep ma régészeti bemutatóhelyként őrzi az ősember emlékét, és az egyik legfontosabb őskori lelőhelyünk. Itt találták meg 1965-ben Samu nyakszirtcsontját, amely több mint 350 ezer éves, és Európa egyik legkorábbi emberi maradványa. Mint kiderült, nő, de miután Sámuel napján találták meg, végül „megtartotta” a Samu nevet. A lelőhelyen végzett ásatások során kőeszközöket, állatcsontokat és egyéb régészeti leleteket is felfedeztek, amelyek betekintést nyújtanak az ősember mindennapjaiba.
Ma a lelőhely szabadtéri park formájában látogatható, ahol az eredeti lelőhelyeket és rekonstrukciókat is meg lehet tekinteni. Ahogy kirakod a puzzle-t, úgy rakódik össze a múlt: a természet, a helyszín és az ősi emberek mind egy történetté állnak össze a szemed előtt.
Így rakd össze a puzzle-t: Ősember koponyák
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Segítségül a teljes fotó róla: