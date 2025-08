Megtudtuk, hogy mennyibe kerülhet majd egy szelet az ország tortájából

Akár kétezer forintba is kerülhet idén egy szelet ország tortája – ezt már most sejtik azok a cukrászok, akik vállalják a DCJ Stílusgyakorlat nevű ünnepi desszert elkészítését. Bár sokan úgy vélik, hogy 1600 forint az a lélektani határ, amit a vásárlók még hajlandók megfizetni egy különleges tortáért, ugyanakkor az idei nyertes édesség kifejezetten munkaigényes és költséges, így az ár is magasabb lehet az eddigieknél.

Sztaracsek Ádám, a komáromi Jánoska cukrászda vezetője szerint akár kétezer forintba is kerülhet az ország tortája az idén

Forrás: beküldött

A dobostorta újragondolt változata – amely nevét az eredeti desszert megalkotójáról, Dobos C. Józsefről kapta – már augusztus 19-től kapható lesz több cukrászdában. Komárom-Esztergom vármegyében biztosan megkóstolható lesz a tatai Petre cukrászdában, valamint a komáromi Jánoska cukrászdában is – utóbbi műhely jól ismeri az Ország Tortája verseny világát.

Prémium alapanyagokból készül az ország tortája

– 2017-ben versenyeztem először, 2018-ban pedig meg is nyertük a versenyt a Komáromi kisleány nevű tortánkkal – mesélte Sztaracsek Ádám mestercukrász, a Jánoska cukrászda vezetője. – Azóta közel 10 döntőbe jutott tortám volt, cukormentes kategóriában is.

A komáromi szakember elmondta, hogy az Ország Tortája iránt minden évben augusztus 20-a környékén a legnagyobb az érdeklődés, de volt már példa arra is, hogy egy-egy különösen jól sikerült tortát még novemberben is kerestek a vendégek. Tapasztalatai szerint azonban a vásárlók nagyobb része a hagyományos, ismerős ízeket kedveli – mint a krémes vagy a túrós sütemények –, ezek nemcsak nosztalgikusabbak, de általában pénztárcabarátabbak is.

Az idei nyertes torta összetett, technikailag is kihívás, és prémium alapanyagokból áll: meggyzselé, habkönnyű csokoládékrém, karamell, mandula praliné és meggypálinka alkotják a gazdag ízvilágot. A függőleges rétegrend látványos, de időigényes is – a cukrász szerint sok helyen csak túlórában tudják elkészíteni, amit muszáj az árban is érvényesíteni.