Dobos új köntösben: édes stílusgyakorlat a tatabányai cukrászdában + galéria

Az ország tortája minden évben különleges figyelmet kap, hiszen augusztus 20-án az egész ország ebből az édességből ünnepel. A tatabányai Stop cukrászdában – amely idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját – Rabóczky Erzsébet mestercukrász engedett bepillantást a kulisszák mögé, ahol különleges alapanyagok és hagyományos technikák találkoztak.

Idén az ország tortája a piskótás hagyományokhoz nyúlt vissza, szakítva a korábbi mousse-alapú trenddel

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Az ország tortája idén a hagyományokhoz nyúlik vissza

A tatabányai Stop cukrászdában különleges bemutatón vehettünk részt: Rabóczky Erzsébet, venesz-díjas aranykoszorús mestercukrász készítette el az idei Ország Tortáját, a DCJ Stílusgyakorlatot. A Dobos C. József előtt tisztelgő kreáció idén nyerte el a Magyarország Tortája címet. Rabóczky neve ismerősen csenghet a térségben: évtizedek óta a Komárom-Esztergom vármegyei cukrászat meghatározó alakja, számos tanítvány mestere, aki munkájáért országos elismeréseket kapott.

Az elmúlt években a könnyed mousse-torták vitték a prímet a versenyen, csokoládés, karamelles variációkkal. A zsűri azonban idén új irányt jelölt ki: a DCJ Stílusgyakorlat visszatér a klasszikus piskótás alaphoz, miközben modern ízekkel és textúrákkal gazdagítja a hagyományt. Ez a váltás nemcsak szakmai, hanem szimbolikus döntés is: a Dobos-torta örökségét ötvözi a mai cukrászat kreatív megoldásaival.

Rabóczky Erzsébet az ország tortája elkészítési folyamatai közben

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

DCJ Stílusgyakorlat

A DCJ Stílusgyakorlat alkotói, Balogh László és Kis Roland (Gyulai Kézműves Cukrászda) a klasszikus dobostorta hagyományait gondolták újra. A név egyszerre utal Dobos C. József monogramjára és arra, hogy az édesség a klasszikus és modern cukrászati technikák ötvözésével született meg.

A különleges süteményben a meggy, a csokoládé és a karamell ízei dominálnak, kiegészítve mandulapralinéval, meggypálinkával és roppanós grillázzsal. A függőleges rétegezésnek köszönhetően minden szelet látványos, a tetején pedig természetesen ott a jellegzetes doboscukor.

– A dobos eredetileg nem tartalmazna meggyet, itt viszont ez a gyümölcs adja meg az igazi különlegességet – tette hozzá a mestercukrász.