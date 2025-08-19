1 órája
Dobos új köntösben: édes stílusgyakorlat a tatabányai cukrászdában + galéria
Nagy volt a sürgés-forgás a tatabányai Stop cukrászdában, ahol jubileumi évükben különleges bemutatót tartottak. Az ország tortája idén új irányt vett: a hagyományos alapokhoz tért vissza, de mindezt meglepő ízekkel és formában tette.
Az ország tortája minden évben különleges figyelmet kap, hiszen augusztus 20-án az egész ország ebből az édességből ünnepel. A tatabányai Stop cukrászdában – amely idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját – Rabóczky Erzsébet mestercukrász engedett bepillantást a kulisszák mögé, ahol különleges alapanyagok és hagyományos technikák találkoztak.
Az ország tortája idén a hagyományokhoz nyúlik vissza
A tatabányai Stop cukrászdában különleges bemutatón vehettünk részt: Rabóczky Erzsébet, venesz-díjas aranykoszorús mestercukrász készítette el az idei Ország Tortáját, a DCJ Stílusgyakorlatot. A Dobos C. József előtt tisztelgő kreáció idén nyerte el a Magyarország Tortája címet. Rabóczky neve ismerősen csenghet a térségben: évtizedek óta a Komárom-Esztergom vármegyei cukrászat meghatározó alakja, számos tanítvány mestere, aki munkájáért országos elismeréseket kapott.
Az elmúlt években a könnyed mousse-torták vitték a prímet a versenyen, csokoládés, karamelles variációkkal. A zsűri azonban idén új irányt jelölt ki: a DCJ Stílusgyakorlat visszatér a klasszikus piskótás alaphoz, miközben modern ízekkel és textúrákkal gazdagítja a hagyományt. Ez a váltás nemcsak szakmai, hanem szimbolikus döntés is: a Dobos-torta örökségét ötvözi a mai cukrászat kreatív megoldásaival.
DCJ Stílusgyakorlat
A DCJ Stílusgyakorlat alkotói, Balogh László és Kis Roland (Gyulai Kézműves Cukrászda) a klasszikus dobostorta hagyományait gondolták újra. A név egyszerre utal Dobos C. József monogramjára és arra, hogy az édesség a klasszikus és modern cukrászati technikák ötvözésével született meg.
A különleges süteményben a meggy, a csokoládé és a karamell ízei dominálnak, kiegészítve mandulapralinéval, meggypálinkával és roppanós grillázzsal. A függőleges rétegezésnek köszönhetően minden szelet látványos, a tetején pedig természetesen ott a jellegzetes doboscukor.
– A dobos eredetileg nem tartalmazna meggyet, itt viszont ez a gyümölcs adja meg az igazi különlegességet – tette hozzá a mestercukrász.
– Minden rétegnek pontos vastagsága van, centiméterre mérve. Az anyagok között prémium alapanyagok szerepelnek, a folyamat pedig időigényes, több hűtési és karamellizálási szakaszt igényel. A végeredmény azonban minden fáradságot megér - árulta el Rabóczky Erzsébet.
Az Ország Tortáját augusztus 19-től kóstolhatják meg a vendégek országszerte. A prémium alapanyagok és a munkaigény miatt egy szelet ára magasabb lehet a megszokottnál: egyes helyeken akár 2000 forintot is elkérhetnek érte.
A Stop cukrászdában zajló bemutatón nemcsak a készítés kulisszatitkaiba nyerhettünk betekintést, hanem az első falatok élményét is megtapasztalhattuk. A DCJ Stílusgyakorlat egyszerre hozza vissza a régi ízeket és kínál modern gasztronómiai élményt – méltó módon képviselve Magyarországot az ünnepen.
