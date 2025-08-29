augusztus 29., péntek

Minden szelet egy kis puzzle – a 2025-ös édességcsodák

Címkék#ország torta#fahéjas#DCJ Stílusgyakorlat#puzzlejáték#cukormentes torta#puzzle

A 2025-ös Magyarország Tortája verseny két győztese igazi ízbűvészek: a DCJ Stílusgyakorlat a klasszikus dobostorta újragondolt, karamell-csokoládé-meggy variációja, míg a cukormentes Álmodozó egy lágy, meggyes-csokoládés álom minden édességkedvelő számára.

Varga Panna

Ahogy egy puzzle darabjai összeállnak, úgy rakódik össze minden réteg és íz, hogy tökéletes egészet alkosson. Az Álmodozó  ország tortája a cukormentes kategória győztese, Kovács Alfréd keze munkája. Meggyes-csokoládés belső, fahéjas-chia magos meggyragu, tejcsokoládékrém és csokoládé töret – minden egyes falat mintha egy puzzle darabja lenne, ami összeállva édes harmóniát ad. Tökéletes választás cukorbetegeknek és mindenkinek, aki a tudatos, de ínycsiklandó édességeket szereti.

Ország tortája
Az ország tortája-Cukormentes torta
Forrás: cukraszat.net

Bár a tortát kell kiraknod, minden szelet egy mini puzzle-kaland: a rétegek, textúrák és ízek olyan precízen illeszkednek, hogy szinte hallani, ahogy „kattognak” a helyükre. Egy falat DCJ Stílusgyakorlat? A karamell és a csokoládé egymásba csúsznak, a meggy pedig pont ott toppan, ahol a legjobban kell – mint egy jól elrejtett puzzle-darab. Egy szelet Álmodozó? A lágy Álmodozó torta és a zamatos meggy párosa olyan, mint egy ízes rejtvény, amit azonnal meg akarsz oldani – azaz pillanatok alatt eltüntetni a tányérról.

Így rakd össze a puzzle-t: Az ország tortája

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

preview36pieceCukormentes torta

Segítségül a fénykép róla:

Az Almódózó, az ország cukormentes tortája 2025-ben– ebből a receptből készült a Lidl-ben árult vitatott változat is.
Az Álmódózó, az ország cukormentes tortája 2025-ben– ebből a receptből készült a Lidl-ben árult vitatott változat is.
Forrás: cukraszat.net

 

