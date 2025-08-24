augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

18°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lista

1 órája

Mutatjuk, hol kapható Komárom-Esztergomban az ország tortája

Címkék#ország torta#DCJ Stílusgyakorlat#Álmodozó

Dobos József ikononikus Dobos tortáját bújtatták új köntösbe. A DCJ Stílusgyakorlat lett az ország tortája, mi pedig megmutatjuk, mely megyei cukrászdák árulják ezt.

Kemma.hu

A Mindmegette.hu  részletes beszámolót ad a 2025-ös Magyarország Tortája és Cukormentes Tortája verseny győzteseiről: a DCJ Stílusgyakorlat és az Álmodozó desszertjeiről, amelyek augusztus 19-től országszerte több mint 500 cukrászdában kaphatók.  Ezek az édességek először a budapesti Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárban mutatkoztak be.

Idén az ország tortája a piskótás hagyományokhoz nyúlt vissza, szakítva a korábbi mousse-alapú trenddel.
Idén az ország tortája a piskótás hagyományokhoz nyúlt vissza, szakítva a korábbi mousse-alapú trenddel
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 óra

Ezekben a vármegyei cukrászdákban kapható az ország tortája

2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat lett Magyarország tortája. Nevével Dobos C. József előtt tiszteleg, ugyanis a Dobos tortán alapszik a mestermű. A Stílusgyakorlat a Dobos tortával megegyező hasonlóságokra és különbségekre utal. Magyarország tortáját a tatabányai Stop Cukrászda is elkészítette, amit a Kemma.hu csapata is megkóstolt.

A Magyar Cukrász Ipartestület hivatalos honlapja közzétette azt a listát, hogy mely cukrászdákban kapható az újraértelmezett Dobos torta. Mutatjuk, hol kapható a megyében:

  • Központi Kávéház Szamos Cukrászda (Esztergom)
  • Ettore Cukrászda és Fagylaltozó  (Esztergom)
  • Beugró a boldogságért cukrászműhely (Oroszlány)
  • Fanni Fagyizó (Oroszlány)
  • Borostyán Cukrászda (Tata)
  • Vikor Cukrászda (Tata)
  • Puritán Kávéház (Tata)
  • Gottwald Kávézó-Cukrászda (Tata)
  • Petre Cukrászda (Tata)
  • Vár Presszó (Tata)
  • Korzó Tata
  • Barta Kávéház (Tata)
  • Gála Korzó (Tatabánya)
  • Stop Cukrászda (Tatabánya)
  • Jenei Kávéház (Vértesszőlős)
  • Jánoska Cukrászda (Komárom)
  • Molnár Cukrászda (Komárom)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu