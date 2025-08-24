Mutatjuk, hol kapható Komárom-Esztergomban az ország tortája

A Mindmegette.hu részletes beszámolót ad a 2025-ös Magyarország Tortája és Cukormentes Tortája verseny győzteseiről: a DCJ Stílusgyakorlat és az Álmodozó desszertjeiről, amelyek augusztus 19-től országszerte több mint 500 cukrászdában kaphatók. Ezek az édességek először a budapesti Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárban mutatkoztak be.

Idén az ország tortája a piskótás hagyományokhoz nyúlt vissza, szakítva a korábbi mousse-alapú trenddel

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 óra

Ezekben a vármegyei cukrászdákban kapható az ország tortája

2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat lett Magyarország tortája. Nevével Dobos C. József előtt tiszteleg, ugyanis a Dobos tortán alapszik a mestermű. A Stílusgyakorlat a Dobos tortával megegyező hasonlóságokra és különbségekre utal. Magyarország tortáját a tatabányai Stop Cukrászda is elkészítette, amit a Kemma.hu csapata is megkóstolt.