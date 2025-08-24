2 órája
Mutatjuk, hol kapható Komárom-Esztergomban az ország tortája
Dobos József ikononikus Dobos tortáját bújtatták új köntösbe. A DCJ Stílusgyakorlat lett az ország tortája, mi pedig megmutatjuk, mely megyei cukrászdák árulják ezt.
A Mindmegette.hu részletes beszámolót ad a 2025-ös Magyarország Tortája és Cukormentes Tortája verseny győzteseiről: a DCJ Stílusgyakorlat és az Álmodozó desszertjeiről, amelyek augusztus 19-től országszerte több mint 500 cukrászdában kaphatók. Ezek az édességek először a budapesti Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárban mutatkoztak be.
Ezekben a vármegyei cukrászdákban kapható az ország tortája
2025-ben a DCJ Stílusgyakorlat lett Magyarország tortája. Nevével Dobos C. József előtt tiszteleg, ugyanis a Dobos tortán alapszik a mestermű. A Stílusgyakorlat a Dobos tortával megegyező hasonlóságokra és különbségekre utal. Magyarország tortáját a tatabányai Stop Cukrászda is elkészítette, amit a Kemma.hu csapata is megkóstolt.
Dobos új köntösben: édes stílusgyakorlat a tatabányai cukrászdában + galéria
A Magyar Cukrász Ipartestület hivatalos honlapja közzétette azt a listát, hogy mely cukrászdákban kapható az újraértelmezett Dobos torta. Mutatjuk, hol kapható a megyében:
- Központi Kávéház Szamos Cukrászda (Esztergom)
- Ettore Cukrászda és Fagylaltozó (Esztergom)
- Beugró a boldogságért cukrászműhely (Oroszlány)
- Fanni Fagyizó (Oroszlány)
- Borostyán Cukrászda (Tata)
- Vikor Cukrászda (Tata)
- Puritán Kávéház (Tata)
- Gottwald Kávézó-Cukrászda (Tata)
- Petre Cukrászda (Tata)
- Vár Presszó (Tata)
- Korzó Tata
- Barta Kávéház (Tata)
- Gála Korzó (Tatabánya)
- Stop Cukrászda (Tatabánya)
- Jenei Kávéház (Vértesszőlős)
- Jánoska Cukrászda (Komárom)
- Molnár Cukrászda (Komárom)
Megtudtuk, hogy mennyibe kerülhet majd egy szelet az ország tortájából