1 órája
Négy gyermeke mellett kovászt is nevel Niki: az édesanya tudja, a kenyér több, mint étel
Augusztus 20-a minden évben a kenyér ünnepe is. Az Ország Kenyere címet idén a balmazújvárosi sütöde alkotása nyerte el, de a hagyomány helyi rendezvényekhez is kapcsolódik – így Sárisápon is kenyérkiállítással készültek.
Az Ország Kenyere minden évben reflektorfénybe kerül augusztus 20-a közeledtével, amikor kiválasztják Magyarország hivatalos ünnepi kenyerét. Idén a balmazújvárosi Balmaz Sütöde alkotása nyerte el a címet, de a kezdeményezés hatása messze túlmutat az országos versenyen: egyre több településen szerveznek helyi rendezvényeket, kenyérünnepeket és kiállításokat. A kenyér nemcsak a mindennapok egyik alapélelmiszere, hanem kulturális szimbólum és közösségi kapocs is.
Az ország kenyere Sárisápon
Így történt ez Sárisápon is, ahol a hétvégén kenyérkiállítást tartottak. A rendezvényen több helyi és környékbeli sütő mutatta be pékáruit, köztük egy édesanya, Varga Niki is, aki jelenleg pék-cukrász szakon tanul, de otthon már évek óta a kenyérsütés szenvedélyének hódol. Két kovászos kenyeret vitt a kiállításra, amelyek nem versenyeztek az Ország Kenyere címért, de jól mutatták, milyen erősen él a kovász és a hagyomány tisztelete a mindennapi otthonsütők körében is.
- Egy vásárban kóstoltam először különleges kovászos kenyeret, és az teljesen elvarázsolt. Onnantól kezdve egyre többet olvastam a témáról, beszereztem szakirodalmat – például Vajda József Kenyérlelke című könyvét –, és végül belevágtam a saját kísérletezésbe. Először féltem, hogy túl bonyolult, de ahogy egyre jobban megismertem a folyamatokat, egyre inkább a szenvedélyemmé vált – mesélte.
A beszélgetésből kiderült: számára a kenyér több mint élelem – egyfajta életforma. A kenyérsütéshez vezető út azonban nem mindennapi: négy gyermeke mellett kezdett kovászt nevelni és kenyeret sütni. Hetente kétszer süt otthon, nemcsak kenyeret, hanem kalácsot, kakaós csigát és más édes pékárut is. Példaképei között olyan elismert mestereket említ, mint Vajda József vagy Szabadfi Szabolcs (Szabi, a pék), akik munkásságukkal meghatározzák a mai magyar kézműves pékszakmát.
A kenyérkiállításon bemutatott kenyeréről egyelőre nem érkezett hivatalos visszajelzés, de a család és az ismerősök véleménye egyértelmű: a kenyerei finomak, szépek, és méltóak lennének nagyobb megmérettetéseken is.
Nem ez volt az első alkalom, hogy kenyérrel közönség elé állt: tavaly Budajenőn tartott Kenyérlelke Fesztiválon is bemutatkozott, ahol az otthonsütő kategóriában versenyzett a munkáival.
GALÉRIA: Így készítik az ország kenyerit Sárisápon (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Hagyományok és az ország kenyere
Az Ország Kenyeréről is beszéltünk: szerinte ez a kezdeményezés azért különösen értékes, mert közelebb hozza az embereket a természetes alapanyagokhoz és a kovászos kenyér jótékony hatásaihoz. „Ez mindenképpen támogatandó dolog. Minél egyszerűbb egy kenyér, annál jobb – elég a liszt, a víz és a só. Így lesz egészségesebb és természetesebb” - mondta Varga Niki.
A sárisápi kenyérkiállítás jól példázza, hogy az Ország Kenyere mozgalom nemcsak a profi pékekről szól: a kenyér szeretete otthonról is építkezik. A kenyér ünnepe közösségeket kovácsol össze, és újra ráirányítja a figyelmet arra, hogy a kenyér nem pusztán mindennapi étel, hanem a kultúránk egyik legfontosabb szimbóluma.
Friss kenyér illata, összefogás íze – Így ünnepelték a gazdákat Gyermelyen
Illatok és ízek Sárisápon – hétvégi program, amely összehozza a közösséget