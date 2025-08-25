augusztus 25., hétfő

Tortabotrány

1 órája

Etikai vitát kavart a Lidl cukormentes tortája, nem kertelt az aranykoszorús cukrász

A Lidl csütörtöktől 1200 forintért kínálja az ország cukormentes tortája hasonmását. Az ország cukormentes tortája körüli vita a cukrászok szerint ez tisztességtelen verseny, hiszen kézműves cukrászdai körülmények között ilyen áron elképzelhetetlen előállítani egy tortát.

Bajcsy Tünde

Az ország tortája 2007 óta minden évben a magyar cukrászat ünnepe: egy pályázat útján kiválasztott édesség, amelyet augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen kóstolhat meg először a nagyközönség. A verseny célja, hogy bemutassa a hazai cukrászok kreativitását és az alapanyagok sokszínűségét. A díjnyertes sütemények azóta a cukrászdák kínálatának állandó részévé váltak – most azonban először fordult elő, hogy egy áruházlánc saját polcain, tömegtermelésben kínál hasonlót, mint az ország cukormentes tortája. A szakmabeliek, hogy finoman fogalmazzunk, nem díjazzák az ötletet.

Ország cukormentes tortája: kiborult a bili a Lidl miatt
Rabóczky Jánosnénak, a Stop cukrászda Venesz-díjas aranykoszorús mestercukrász tulajdonosának is megvan a véleménye az év cukormentes tortája leakciózott változatáról
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az ország cukormentes tortája a Lidl polcain?

A Lidl csütörtöktől mindössze 1200 forintért kínálja az ország cukormentes tortájához hasonló süteményét. Ez komoly szakmai vitát váltott ki a cukrászok körében. A Lidl-terméket egy ipartestületi tag cukrász szállítja az üzletláncnak. A sütemény nem kerek tortaként, hanem téglalap vagy kocka szeletek formájában, egyenként csomagolva kerül a polcokra. A torta nyertes recept alapján készül, a feldolgozás és a kiszerelés tömegtermelési körülmények között zajlik, ami jelentősen egyszerűsíti és olcsóbbá teszi az előállítást.

Ez nem korrekt a szakmabeli cukrászokkal szemben

 – fogalmazott Rabóczky Erzsébet, a tatabányai Stop cukrászda mestercukrásza, aki szerint a Lidl úgy tudja ilyen olcsón adni a tortát, hogy nem tesz rá forgalmazási árrést. A boltláncnak inkább üzleti fogás lehet ez, becsábítani a vásárlókat, akik így nemcsak a tortát, hanem más termékeket is megvesznek.

Az ország cukormentes tortája így néz ki
Az ország cukormentes tortája így néz ki a A Magyar Cukrász Ipartestület fotóján
Forrás: cukraszat.net

A Kemma.hu-nak a klasszikus országtortát is elkészítő és bemutató Erzsike szerint a kézműves cukrászdák nem tudnak árban versenyezni.

Mi például 60 százalékos csokoládéval dolgozunk, kérdés, hogy ők milyen alapanyagot használnak. Nem reális ár az 1200 forint

– hangsúlyozta. A kézműves munka ráadásul jóval idő- és munkaigényesebb, hiszen a tortát külön formákban, rétegenként és díszítve készítik el az Álmodozót, szemben a tömbszerű gyártással. 

Hogyan tovább?

Az ipartestület tud az ügyről, és jelezte az alapítványnak, amely a versenyt kiírta. Információik szerint, ahogy azt közleményükben írják, csak egy szállítmányról van szó, és a Lidl minden boltjában nem is lesz elérhető a termék. A vásárlók szempontjából azonban csábító lehet az olcsó ár: sokan kipróbálhatják a Lidl-változatot, főleg, hogy cukormentes édességről van szó, amelynek egyre nagyobb a kereslete. A cukrászok mégis arra figyelmeztetnek, hogy a bolti és a kézműves torták között jelentős különbség van. Arra is emlékeztetnek, hogy az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezetével és a Gazdasági Versenyhivatallal is felveszik a kapcsolatot. 

Ország cukormentes tortája: kiborult a bili a Lidl miatt
A Lidl cukormentes, akciós tortája
Forrás: lidl.hu

 

 

